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Anasayfa / Eğitim / Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Ege Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor.

çok sayıda öğretim üyesi alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Ege Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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