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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

çok sayıda öğretim üyesi alınacak
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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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