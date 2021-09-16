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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

çok sayıda öğretim üyesi alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  açık  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  23.  24.  ve  26.  maddeleri  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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