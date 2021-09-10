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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!
Bingöl Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
İnönü Üniversitesi İçerisinde Bulunan Kantin, Kafeterya, Fotokopi Çekim Yeri Kiraya verilecek
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