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Çok Sayıda Öğretim Görevlisi Alınacak!

Mardin Artuklu Üniversitesi 16 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

çok sayıda öğretim görevlisi alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Görevlisi Alınacak!

Mardin Artuklu Üniversitesi 16 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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