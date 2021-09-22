Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alınacak!

Nişantaşı Üniversitesi, Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre 101 öğretim elemanı alacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…