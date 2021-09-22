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Anasayfa / Ekonomi / Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alınacak!

Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alınacak!

Nişantaşı Üniversitesi, Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  sayılı  Kanun'un ilgili maddelerine göre 101 öğretim elemanı alacak.

çok sayıda öğretim elemanı alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alınacak!

Nişantaşı Üniversitesi, Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  sayılı  Kanun’un ilgili maddelerine göre 101 öğretim elemanı alacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddeleri hükümlerince  öğretim  elemanları  alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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