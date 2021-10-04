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Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alınacak!

İstanbul Arel Üniversitesi 67 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

çok sayıda öğretim elemanı alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alınacak!

İstanbul Arel Üniversitesi 67 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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