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Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alınacak!
İstanbul Arel Üniversitesi 67 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Organizasyon Hizmeti Alınacak!
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