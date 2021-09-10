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Çok Sayıda Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!
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