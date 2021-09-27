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Çok Sayıda Araştırma-Öğretim Görevlisi Alınacak!

Ankara Üniversitesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı için ilana çıktı.

çok sayıda araştırma-öğretim görevlisi alınacak!
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Çok Sayıda Araştırma-Öğretim Görevlisi Alınacak!

Ankara Üniversitesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı için ilana çıktı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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