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Çok Sayıda Araştırma Görevlisi Alınacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 15 Araştırma Görevlisi alıyor.

çok sayıda araştırma görevlisi alınacak
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Çok Sayıda Araştırma Görevlisi Alınacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 15 Araştırma Görevlisi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

 

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