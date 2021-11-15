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Anasayfa / Ekonomi / Çok Sayıda Araştırma Görevlisi Alınacak!

Çok Sayıda Araştırma Görevlisi Alınacak!

İstanbul Okan Üniversitesi 32 Araştırma Görevlisi alınacağını duyurdu.

çok sayıda araştırma görevlisi alınacak!
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Çok Sayıda Araştırma Görevlisi Alınacak!

İstanbul Okan Üniversitesi 32 Araştırma Görevlisi alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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