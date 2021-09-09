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Çok Sayıda Araştırma Görevlisi Alınacak!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

çok sayıda araştırma görevlisi alınacak!
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Çok Sayıda Araştırma Görevlisi Alınacak!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi hükümleri gereğince (ÖNCELİKLİ ALANLAR KAPSAMINDA) aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara araştırma görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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