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Çok Sayıda Akademik Personel Alınacak!

Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacağını duyurdu.

çok sayıda akademik personel alınacak!
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Çok Sayıda Akademik Personel Alınacak!

Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı  Tedbirler  Alınması  ve  Millî  Savunma  Üniversitesi  Kurulması  ile  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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