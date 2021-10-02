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Anasayfa / Eğitim / Çok Sayıda Akademik Personel Alınacak

Çok Sayıda Akademik Personel Alınacak

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı yayınladı.

çok sayıda akademik personel alınacak
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Çok Sayıda Akademik Personel Alınacak

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı yayınladı.

 

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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