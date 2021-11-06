Çok misafirperveriz: 1-3

Süper Ligin 12.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu. Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri Tolga Ciğerci, Edin Visca ve Okaka kaydederken, Yeni Malatyaspor’un tek sayısı Kubilay Kanatsızkuş’tan geldi.

FERDİ DURDU-ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, ligin 12.haftasında sahasında Başakşehir’i konuk etti. 11.haftada deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0 kaybeden ve bu mağlubiyeti Başakşehir karşısında telafi etmek isteyen sarı siyahlılar, 39.dakikada Tolga Ciğerci’nin golüyle 1-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da pek varlık gösteremeyen Yeni Malatyaspor, 59.dakikada Edin Visca’nın mükemmel golüne engel olamadı ve skor 2-0’a geldi. İkinci golden sonra oyun disiplininden kopan sarı siyahlılar, savunmada bir anlık konsantrasyon eksikliği sonrası kalesinde 3.golü gördü.

Yeni Malatyaspor’da son dakikalarda oyuna giren Kubilay Kanatsızkuş, kaleci Volkan Babacan’ın hatası sonrası topu ağlara gönderdi ve farkı 2’ye düşürdü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-1 Başakşehir’in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir karşısında iyi bir görüntü ortaya koyamayan ve gol yollarında etkisiz kalan Yeni Malatyaspor’da Benjamin Tetteh’in sakatlanarak oyundan çıkması moralleri iyice bozdu.

Karşılaşma sonrası taraftarlar kaptan Adem Büyük’ten takımı tribünlere getirmesi için tezahüratta bulundu. Taraftarlar, futbolculara alınan mağlubiyet sonrası moral verdi.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim Bozbey, 4.hakem Kadir Sağlam, VAR Mete Kalkavan, AVAR Volkan Ahmet Narinç

Yeni Malatyaspor: 25.Ertaç Özbir, 5.Oussama Hadadi, 7.Mustafa Eskihellaç, 8.Aabid Rayane, 10.Adem Büyük, 11.İbrahim Didier Ndong (Dk.46 Jospin Nshimirimana), 16.Sadık Çiftpınar, 26.Semih Kaya, 30.Benjamin Tetteh (Dk.83 Walter Binene Sabwa Bwalya), 44.Mounir Chouiar (Dk.68 Kubilay Kanatsızkuş), 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin

Yedekler: 22.Abdulsamed Damlu, 3.Philip Gameli Awuku, 14.Stephen Patrick Mallan, 77.Mert Miraç Altıntaş, 19.Haqi Osman, 20.Walter Binene Sabwa Bwalya, 54.Atakan Müjde, 66.Jospin Nshimirimana, 80.Muhammed Emin Sarıkaya, 90.Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Sorumlu: Marius Ninel Şumudica

Başakşehir: 1.Volkan Babacan, 3.Hasan Ali Kaldırım (Dk.83 Lucas Pedro Alves De Lima), 5.Leonardo Campos Duarte Da Silva, 7.Edin Visca (Dk.87 Deniz Türüç), 10.Berkay Özcan (Dk.72 Danijel Aleksic), 11.Nacer Chadli (Dk.72 Fredrik Aasmundrud Guldbrandsen), 21.Mahmut Tekdemir (Dk.87 Peter Antonio Zulj), 28.Tolga Ciğerci, 42.Ömer Ali Şahiner, 55.Youssuf Ndayishimiye, 77.Chuka Stefano Okaka

Yedekler: 16.Muhammed Şengezer, 8.Danijel Aleksic, 19.Şener Özbayraklı, 22.Fredrik Aasmundrud Guldbrandsen, 23.Deniz Türüç, 26.Carlos Dos Santos Rodrigues, 32.Peter Antonio Zulj, 37.Emre Kaplan, 60.Lucas Pedro Alves De Lima, 99.Atabey Çiçek

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

GOLLER: Dk.39 Tolga Ciğerci, Dk.59 Edin Visca, Dk.61 Chuka Stefano Okaka (Başakşehir), Dk.90 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Didier Ndong, Adem Büyük, Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor), Edin Visca (Başakşehir)

Maçtan Notlar

Dakika 2: Edin Visca’nın pasında ceza sahasına giren Berkay Özcan, şutunu çekti top, kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

Dakika 3: Berkay’ın pasında topla buluşan Visca, ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan şutunu çekti top, üstten auta çıktı.

Dakika 7: Yeni Malatyaspor’un soldan Mounir ile kullandığı köşe vuruşunda Rayane Aabid içeriye ortaladı Sadıktan önce kaleci Volkan Babacan yumruklu topu uzaklaştırdı.

Dakika 14: Başakşehir’in soldan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Edin Visca vuruşunu yaptı top, yandan auta çıktı.

Dakika 21: Adem Büyük’ün pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Tetteh, sağ çaprazdan sert vurdu defansa çarpan top kornere çıktı.

Dakika 25: Edin Vicsa sağdan ceza sahasına girdi ve pasını çıkarttı geriden gelen Berkay’ın vuruşunda top kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.

Dakika 30: Başakşehir ceza alanı içerisinde Benjamin Tetteh’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük, açısını düzelttikten sonra kaleye şutunu gönderdi ancak top, az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 38: Mounir’in soldan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Benjamin Tetteh, kaleye arkası dönük şekilde kafayı vurdu top üst ağlarda kaldı.

Dakika 39 GOL: Başakşehir’in soldan gelişen atağında Nacer Chadli’nin soldan pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tolga Ciğerci’nin vuruşunda Karim Hafez’e de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Başakşehir’in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dakika 51: Berkay’ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Okaka döndü vuruşunu yaptı Jospin’e çarpan top kornere çıktı.

Dakika 56: Nacer Chadli’nin pasında solda topla buluşan Berkay ceza sahasına girdi ve kaleyi karşıdan gören bir noktadan vurdu top kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.

Dakika 57: Mustafa Eskihellaç’ın sağdan ortasında Benjamin Tetteh vurdu top üstten auta çıktı.

Dakika 59 GOL: Berkay’ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Edin Visca, kaleci Ertaç’ın sağından topu ağlara gönderdi: 0-2.

Dakika 61 GOL: Uzun gönderilen topla buluşan Edin Visca sağdan ceza sahasına girdi ve içeriye pasını aktardı, Okaka bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3.

Dakika 84: Edin Visca’nın sağdan ortasında kaleci Ertaç topu elinden kaçırdı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aleksic, kaleci Ertaç’ı çalımlayarak topu boş kaleye göndermek istedi ancak Sadık Çiftpınar direğin yanında kafayla topu kornere gönderdi.

Dakika 90 GOL: Başakşehir’de kaleci Volkan Babacan’ın hatası sonrası topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş topu ağlara gönderdi: 1-3.