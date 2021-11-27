“Çok güzel bir işbirliğine şahit oluyoruz”

“Su Temini Projeleri Ön Tamamlama Açılış Töreni”nde konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Japonya ve Türkiye’nin çok güzel bir işbirliğine şahit oluyoruz. JICA’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği çok önemli çalışmalar var. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası, JICA ve MASKİ Genel Müdürlüğü ortaklığıyla, Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere, 11 ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili “Su Temini Projeleri Ön Tamamlama Açılış Töreni” düzenlendi. Arslantepe Höyüğü’nde gerçekleştirilen törene, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Mr. Sasaki Daisuke, Mr. Doma Akifumi, Ms. Nobuhiro Ikuro, Ms. Yurika Saito, Mr. Ali Bekin, Malatya Valisi Aydın Baruş AK Parti Malatya Milletvekili MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, siyasi parti il temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası, JICA ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yatırımların tanıtımları yapıldı.

“ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ”

Törende ilk olarak MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert konuştu. Tarihten gelen Türk-Japon dostluğunun en güzel örneklerinden birinin bugün sergilendiğini söyledi. Mert, “Şu anda bulunduğumuz bölge UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’dür. Battalgazi, Orduzu ve Hanım çiftliği bölgesinde yıllardır su sıkıntısı vardı. Yaptığımız çalışmalarla içmesuyu artık sağlıklı bir şekilde akıyor. Malatya genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro, “Bugün yerel yönetimler altyapı geliştirme projesi kapsamında Malatya’dayız. Dünya miras alanı olarak tescillenen Arslantepe Höyüğü’nde, Malatya’nın hemen hemen tamamında yürütülen su, kanalizasyon ikmal projelerinin açılış töreninde bir aradayız” dedi.

“ULUSLARARASI KURULUŞLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

Malatya’nın altyapısı ve üstyapısı için ortaklıklarına devam edeceklerini belirten İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir “İller Bankası, Yerel Yönetimlerimize hizmet etmek amacıyla çalışmalarına ve işbirliklerine devam ediyor. Son yıllarda ülkemizde artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için birçok uluslararası kuruluşla işbirliği içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“ORTAK PROJELER ÜRETİP, HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Açılışın Malatya’ya hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Büyükşehirler ile çok güzel yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 4 yıldır, Japon Büyükelçiliği, İller Bankası ve JICA ile ortak projeler üretip, hayata geçiriyoruz. Kuzey kuşak yolu, güney kuşak yolu, trambüs hattı projemizi ve Malatya’nın trafikle ilgili olan problemlerini de birlikte JICA ortaklığı ile gerçekleştireceğiz. 100 milyon lirası MASKİ Genel Müdürlüğümüzün öz kaynakları ile 500 milyon lirası ise JICA’dan sağlanmak üzere 600 milyonluk çalışmaların açılışını gerçekleştiriyoruz” ifadelerine ter verdi.

“BÜYÜK BİR TAKDİRİ HAK EDİYOR”

Açılış töreninin Arslantepe Höyüğü’nde yapılmasının anlam ve önemine değinen AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, “JICA’nın Malatya altyapısına destek vermesi büyük bir takdiri hak ediyor” dedi.

Açılış törenine davet edildikleri için teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, “Japonya, olarak halkın suya dair ihtiyaçlarını karşılaması için destek vermiş olmaktan memnunuz. İçmesuyu, kanalizasyon altyapısı ve atıksu arıtma tesislerinin yapılması için işbirliği içindeyiz” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR VAR”

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün daha modern bir şehir inşa etmek için çalışmalar yaptığını ifade eden Malatya Valisi Aydın Baruş, “Japonya ve Türkiye’nin çok güzel bir işbirliğine şahit oluyoruz. JICA’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği çok önemli çalışmalar var. Çok teşekkür ediyoruz. Her Türk vatandaşı sağlıklı çevrede yaşama hakkı var. Sağlıklı çevre için Arıtma tesisleri ve altyapı çalışmaları gerekiyor. Ancak bu işler çok maliyetli olduğu için uluslararası kredi temini gerekiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz çok aktif çalışıyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 600 milyonluk dev yatırımların kurdelesi kesildi. Konuklar törenin ardından Arslantepe Höyüğünü gezdiler. (İHA)