“Çok büyük bir zam oldu”

ŞÜKRAN MALKOÇ

LPG’ye gelen yüzde 71 kuruşluk zammın nedenlerini açıklayan Akaryakıt İşletmecisi Arif Aksoğan, ÖTV’den ödenen zamların belirli bir süre pompa fiyatlarına yansımadığını ancak ÖTV’den karşılanan miktarın tükendiğini bu nedenle LPG’nin zamlandığını söyledi.

Yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına yansıdı. Bu durum hem vatandaşları hem de akaryakıt işletmecilerini tedirgin etmeye başladı.

Koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte enerji alanında büyük bir tüketimin olduğunu ve bu tüketimin de fiyatlara yansıdığını ifade eden Aksoğan, “Özellikle koronavirüs salgını neticesinde bir dönem daralan talep, salgının etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla yoğun bir şekilde artınca, tüm dünyada enerji maliyetleri artmaya başladı. Petrolün varil fiyatının artması yani salgının ilk başladığı döneminde petrolün varil fiyatı 20 dolarlara kadar düşmüştü. Şu anda petrolün varil fiyatı 80 dolarlara kadar çıktı. Netice itibariyle üretmediğimiz, tamamen dışa bağlı olduğumuz için ayrıca dövizin de artmasıyla beraber bu fiyatların yerinde durmaması gayet doğal. Bu yükselişte bizim karlılığımızda pek bir değişiklik olmuyor. Yükselişler vergisel anlamda yapıldığı için bizim karlılığımızda bir değişiklik olmuyor. O günkü stokumuz kadar belki bir kar etmiş gibi görünüyoruz ama uzun vadede normal aldığımız sattığımız karlılık zamlarla beraber zam görmüyor. Dolayısıyla bu zamlar bizim de işimize gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“ALDIĞIMIZ GİBİ DEVLETE VERİYORUZ”

LPG gelen zamların devam edeceğini belirten Aksoğan, “EŞEL MOBİL denen bir uygulama var. Türkiye’de yaklaşık 2 yıldır uygulanıyor. Bu EŞEL MOBİL’le devlet sürekli zam veya sürekli indirim yapmak yerine ÖTV’den zamları ve indirimleri karşılayarak, özel tüketim vergisi üzerinden bu fiyatları sabit tutmaya çalışıyor. Fakat özel tüketim vergisinin bittiği yerde bir anda zam yapılıyor. LPG’ de öyle oldu. LPG’de 1 TL özel tüketim vergisi vardı. Gelen fiyat artışını özel tüketim vergisinden karşıladı. Bir yer de özel tüketim vergisi bitince 70 kuruş birden zam geldi. Bu da pompa fiyatına yansıdı. Çok büyük bir zam oldu, yaklaşık 18’lik bir zam. Ama uzun zaman yapılmayan zam bir kalemde yapıldı. Tamamen dışa bağımlı oluğumuz bir emtia. Zaten dünyada büyük bir enerji krizi var. İngiltere’de Almanya’da özellikle doğal gaz fiyatlarında büyük bir yükseliş var. Bununda bize yansımaması mümkün değil. Önümüzdeki süreçte bu benzine ve motorine de yansıyacak. Çünkü onlarda da ÖTV kalmadı. Bundan sonra 25 kuruşun üzerinde gelen her zam, pompaya yansıyacak. ÖTV devletin en büyük vergi kaynaklarından biri bizlerde bunun en büyük tahsilatçılarıyız. Aldığımız gibi devlete veriyoruz. Hatta teslim etmeden önce biz dolum tesisinden akaryakıt alırken, ÖTV’sini KDV’sini peşin yatırıp, alıyoruz” diye konuştu.

Zamların önüne geçebilmek için yeni kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Aksoğan, “Şüphesiz vatandaşı da haklı buluyorum Çünkü alım gücü düşüyor. Vatandaş yüzde yüz haklı ama bunun çaresi yok. Bunun çaresi yerli bir kaynak bulmak ve üretimini yapmamız lazım” kelimelerine yer verdi.