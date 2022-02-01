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Çocuklarının gözü önünde eski eşi ve ailesine saldıran şahıs tutuklandı

çocuklarının gözü önünde eski eşi ve ailesine saldıran şahıs tutuklandı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde boşandığı eşi ve çocuklarının yaşadığı eski kayınvalidesi ve kayınbiraderinin evine bıçakla girip üç kişiyi yaralayan şahıs, çıkarıldığı adliyede tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı olan ve daha önce iki kez bu kararı ihlal eden ve defalarca eski eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Hasan U. (42) boşandığı karısını ve karısının annesi ile erkek kardeşini çocuklarının gözü önünde bıçaklamıştı. Hasan U. Temmuz ayında da çocuklarının yaşadığı evi benzinle kundaklamış ve denetimli serbestlik ile salıverilmişti.

Eski kocası ve üç çocuğunun babası tarafından saldırıya uğrayan F.Ö. (31) tedavi gördüğü Marmaris Devlet Hastanesi’nden taburcu edilirken, annesi ve erkek kardeşinin tedavilerinin devam ettiği, çocukların annelerinin yanında kaldığı ve sosyal hizmetler birimi tarafından psikolojik destek sağlanacağı bilgisi edinildi.

Saldırgan eski koca Hasan U.’nun tutuklandığı davada gözaltına alınan kardeşleri K.U. ve H.U. ise sorgulandıkları savcılık makamından serbest bırakıldı.

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