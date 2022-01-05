çocukların kavgası hastanede bitti

13,6549$%1.7
15,4623€%1.95
18,5397£%1.92
795,00%1,61
1.282,00%0,69
623321฿%0.1023
Zonguldak’ta iki çocuk arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.