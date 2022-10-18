“Çocuklarımız havalimanını çok merak ediyordu”

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde Malatya Havalimanı ve Malatya Tren Garı’na bir gezi gerçekleştirdi. Düzenlenen geziye Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, Malatya Tren Gar Müdür Yardımcısı Ziyaettin Selçuk, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş “Çocuklarımız havalimanını çok merak ediyordu. Engellilerinden dolayı şehre uzaklığından dolayı gelemiyorlardı, bugün sizlerin sayesinde çocuklara havalimanını gezdirdik” dedi. Engelli çocukların sosyal hayata adaptasyonları konusunda bu ve benzeri çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyleyen Altıntaş, “ Bizleri ağırlayan Malatya Havalimanı ve Malatya Tren Garı yetkili ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Tren Gar Müdür Yardımcısı Ziyaettin Selçuk, kurum olarak engelli vatandaşlara yardımcı olduklarını söyleyerek, “ Bundan sonraki yapılacak olan tren garlarında engellilerin daha rahat bineceği şekilde peronlarımızı hazırlıyoruz. Kurum olarak elimizden geldiğince engellileri aramıza katmaya onların aralarına katılmaya çalışıyoruz, onları kazanmaya çalışıyoruz” dedi.

Engelli çocuklar ve aileleri ise düzenlenen gezi programından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz’e, Malatya Tren Garı Müdür Yardımcısı Ziyaettin Selçuk ve Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş’a teşekkür ettiler. (Bülten)