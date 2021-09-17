ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Öncelikle günümüzde birçok ebeveynin de şüphelendiği dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu organik kökenli bir bozukluktur. Genetik temellere dayanan ve gen aktarımı ile geçebilen bir bozukluktur. DEHB olan bireylerin diğer bireylere göre dikkat verme kapasiteleri aynıdır fakat burada değişken olan durum beynin ön frontal lobunda gerçekleşen baskılama yeteneğinin azlığıdır. Diğer bireylere göre Dehb olan bireyler çevreden gelen odak dışı uyarıcıları bastırmakta güçlük çekerler. Gelen bu odak dışı uyarıcılara çok hızlı takılabilirler. Aslında ailelerinde şikayetçi olduğu “ödevini yaparken çok zorlanıyor” “derslerinde dikkatini veremiyor” “çok çabuk dağılıyor” “sevdiği şeylere odaklanabiliyor ama sıra sorumluluklara geldiğinde yapmıyor, umursamıyor” gibi tanımlanan durumların kaynağı budur. Peki, bu durumda ailelerin izlemesi gereken yol nedir?

Öncelikle böyle bir durumdan şüphelenen ebeveynlerin bir uzmandan yardım alarak gerekli psikolojik testlerle bu durumu netleştirmeleri ve yardım almaları önerilmektedir. Beraberinde yapılması gerekenler:

Bu durumun istemsiz bir şekilde gerçekleştiğini unutmadan çocukların ilerde oluşabilecek özgüven problemlerini önlemek açısından olabildiğince az uyarı vermeye dikkat edin.

Ebeveyn olarak kendinizin çok iyi bir gözlemcisi ve değerlendiricisi olun. Bu şekilde çocuğunuz için daha verimli ebeveyn olabilirsiniz.

Çocuğunuza dersleri iyi olsun, yazısı güzel olsun gibi durumlar için baskı yapmayın. Önemli olan bir çocuğun topluma kazandırılmasıdır.

Kuralları belirleyin ve bu kuralları esnetecek istisnalardan uzak durun. Ödev saatinde mutlaka ödevinin başında olması gerekir.

Odaklanma süreleri kısa olduğu için ders ve ödev saatlerini kısa aralıklar şeklinde tasarlayın ve aralarda dikkat dağıtıcı etkinlikler derse geri dönmeyi zorlaştıracak etkinliklerden uzak durun.

Çocuğa karşı rüşvetten uzak durmalısınız. Onun sorumluluğu olduğunu ve bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği bilincini yerleştirin. Ve sorumluluklarını yerine getirmesini destekleyecek olumlu geri dönütler verebilirsiniz.

Teknolojik aletler tamamen yasaklanmamalı, gerekli süreler çerçevesinde kullanımına izin verilmelidir.

DEHB tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde:

Madde bağımlılığına, sosyal ilişkilerde problemlere, hayati yaralanma ve kazalara, özgüven problemlerine, yapabileceği seviyenin altında bir başarıya, psikiyatrik problemlerin görünmesine sebep olabilir. Bu bakımdan ebeveynlerin herhangi bir şüphe durumunda bile uzmanlardan yardım alması önemlidir.

Son olarak DEHB tedavisinde ilaç kullanımı bağımlı yapmaz yalnızca sınava hazırlık dönemlerinde ilacın kötüye kullanımı bağımlılığa yol açabilir bu noktada dikkatli olmak gerekebilir.

İlaç tek başına yeterli bir tedavi yöntemi değildir bu nedenle Doktor, Psikolog, Öğretmen ve aile işbirliği içinde devam etmelilerdir bu sürece.