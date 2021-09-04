Çocuklara Şenlikli Motivasyon

Yeşilyurt Belediyesinin pandemi süreci ve doğal afetlerin psikolojik ortamından çocukları uzak tutmak amacıyla başlattığı Yeşilyurt Çocuk Şenliği, İlyas Mahallesi çocuklarıyla buluştu. Renkli ve keyif dolu anların yaşandığı etkinliklere büyük ilgi gösteren çocuklar, doyasıya eğlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İlyas Mahallesi Hacı Sucu Parkında düzenlenen Yeşilyurt Çocuk Şenliğine; AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Çocuklarla bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Çocuk Şenliğimizi ilçemizin bütün bölgelerindeki çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. İlkini Rabia Parkında düzenlediğimiz ardından Gözene mahallemizdeki çocuklarla bir araya gelmemize vesile olan şenliğimizi bu kez İlyas ve bu bölgedeki diğer mahallelerimizin çocuklarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecekte ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi yönetecek olan çok değerli evlatlarımız için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Onların mutlu, huzurlu ve güzel bir şekilde hayata bakmaları, kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için bu tür etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızın hepsi bizim için değerli ve özeldir. Yüz yüze eğitim dönemi öncesinde çocuklarımıza moral aşılamaya çalışıyoruz. Onların gözlerindeki parıltıyı ve umut saçan gülüşlerini kalıcı hale getirmek içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeşilyurt’un bütün çocuklarının mutlu olması için çalışıyoruz. Her bir evladımızın mutluluğu, huzuru ve neşesi bizim için önemlidir. Yeter ki çocuklarımız gülsün ve mutlu olsun, biz ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ederiz.” Dedi.

Yeşilyurt Çocuk Şenliğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ Kentimizde bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılıyor olmasından çok büyük memnuniyet duymaktayız. Son yıllarda pandemi ve doğal afetlerden dolayı zor bir dönemden geçiyoruz. Çocuklarımızın iyi bir eğitim sürecinden geçmesi noktasında kentimizde ciddi hizmetler yapıyoruz. Şu anda mevcut okullara ilaveten inşaatı devam eden 71 okulumuz var. Kamu ve kurumlarımız ile yerel yönetimlerimizin büyük gayretleriyle çocuklarımız güzel, temiz ve kaliteli mekanlarda eğitimlerini alacaklar. Herşey çocuklarımız ve gençlerimiz için.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleşen Yeşilyurt Çocuk Şenliği’nde genç müzisyenler Talha Kesirik, Melek Yıldız ve Ersin Can tarafından seslendirilen hareketli şarkılarla eğlenen çocuklar, yumurta taşıma, ip çekme, balon patlatma, balonla bardak ve yumurta taşımı yarışmalarında keyifli anlar yaşadılar.