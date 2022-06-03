Çocuklar Kadim Oyunlar Şenliği’nde buluştu

ÇİĞDEM ERHAN

Yeşilyurt İlçe Müftülüğü tarafından Yeşilyurt ilçesinde 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim gören öğrenciler için ‘Kadim Oyunlar Şenliği’ düzenlendi. Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral, şenlik ile ilgili konuşarak, “İnşallah biz burada geleneğimizin, göreneğimizin ve oyunlarımızın unutulmaması için çocuklarımızla eğlenceli bir ortamda çeşitli oyunlar ve etkinlikler yaptık” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı talimatıyla ve Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce ‘Kadim Oyunlar Şenliği’ dün Abdullah Gül Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral’ da katılarak öğrencilerin oyunlarına eşlik etti.

Düzenlenen etkinlikte, ihtiyaç odaklı Kur’an kursları öğretim programları ve camilerde Kur’an öğretim programlarında eğitim alan kursiyerlerden gönüllü olanlar arasından belirlenen kişiler, çocukluklarında oynadıkları oyunları 4-6 yaş grubu öğrencilere öğreterek beraber oyun oynadılar. Çocuklara aktarılan oyunların, çocukların yaş, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmasına ve şiddet içerikli olmamasına özen gösterilerek ip atlama, körebe, arapsaçı, seksek ve taş oyunları öğretildi.

Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral, düzenlemiş oldukları şenliğin çok verimli ve eğlenceli geçtiğini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

“KADİM OYUNLARIMIZIN YAŞATILABİLMESİ AMAÇLANDI”

Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral, etkinlik hakkında bilgi vererek, “Bir toplumun ayakta kalabilmesi için o toplum kendi gelenek ve göreneklerine sahip çıkması görüşündeyiz. Bu yüzden de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kadim oyunlarımızın ile gelenek ve göreneğimizin yaşatılabilmesi adına ‘Kadim Oyunlar Şenliği’ düzenlenmesi istenmiştir. Etkinliğimizi baharında gelmesiyle birlikte açık alanda gerçekleştirmek istedik. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bize burayı tahsis etti. Burada geleneğimizi, göreneğimizi ve oyunlarımızın unutulmaması için çocuklarımızla eğlenceli bir ortamda çeşitli oyunlar ve etkinlikler yaptık. Düzenlemiş olduğumuz etkinlikle çocukların kadim oyunları teyzelerinden, ninelerinden kısacası büyüklerinden öğrenmesine imkân sağlandı. Etkinliğimizin çok verimli geçtiğini düşünüyoruz. İnşallah bundan sonrada bu tür etkinlikler devam eder. Emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“UMUDUMUZU YEŞERTECEK ÇOCUKLARIMIZLA BERABERİZ”

İlçe Müftüsü Ayral, Yeşilyurt İlçesine bağlı 4-6 yaş arası Kur’an kurslarında 800 öğrencinin eğitim aldığını dile getirerek, “Yeşilyurt İlçe Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü 62 sınıfımız var. 800 civarında da 4-6 yaş arası öğrencimiz var. Daha güzel günlerde de vatanını, Rabbini bilen ve seven öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz gelecekte umutluyuz çünkü umudumuzu yeşertecek çocuklarımızla beraberiz. Rabbim yokluklarını göstermesin” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ ÇOK MUTLU”

Etkinlik Koordinatörü ve Yeşilyurt İlçe Vaizi Seher Can, teknoloji bağımlılığına dikkat çekerek, yapmış oldukları etkinliğin önemini şu sözlerle ifade etti:

“Çocuklarımızla birlikte etkinlik alanında ip çekçe, boyama, arapsaçı, evcilik, körebe, taş ve top oyunlarının yer aldığı stantlarımızı oluşturduk. Ayrıca etkiliğe katılan öğrencilerimizin yüzlerini de rengârenk istedikleri motiflere boyadık. Animasyon gösterileri, çocuk ve yetişkin yarışmaları gibi eğlenceli faaliyetler gerçekleştirdik. Şenliğimizin amacı büyüklerimizle ve küçüklerimizi buluşturarak kadim gelenek ve göreneklerimizde yer alan oyunlarımızı büyüklerimizin de yardımı ile çocuklarımıza tanıtmak ve sevdirmekti. Teknoloji maalesef bir bağımlılık olmaya başladı. Bunun sebebi de artık ailelerin küçülmesinden kaynaklanıyor. Ailelerdeki anneanne, dede gibi büyüklerimizin yanında çocuklarımız büyümediği için onlardan masallar hikâyeler dinlemekten, dualar öğrenmekten çocuklarımız mahrum kalıyor. Bundan dolayı da çocuklarımız televizyon, tablet ve telefon gibi teknolojiye yönelerek körelmeye başladı. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bizlerden istediği bu etkinlik çok isabetli oldu. Etkinliğimize katılım sağlayan büyüklerimiz çocuklarımıza yün eğirmeyi, arapsaçı, seksek gibi birçok oyunu öğretti. Etkinliğe çok büyük bir katılım sağlandı. Çocuklarımızda çok mutlu.”