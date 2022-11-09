ÇOCUK

Çocuğunuzla iletişim kurarken teknolojiden uzak durun.

Duygu geçişlerinizde çocuğunuzla bağ kurun.

Uyumadan önce çocuğunuza sarılın, öpün ve onu çok sevdiğinizi söyleyin.

Onun duygularına önem verin ve memnuniyetle karşılayın.

Birebir geçirecek zaman ayırın anne kız, baba kız, anne oğul, baba oğul günleri yapın.

Ve bunları hızlı bir şekilde yapmayın…

yavaş yapın, anın tadını çıkarın, dinleyin, empati kurun.

Onunla beraberken onunla ve o anda olun…

Bol bol sarılın…

Kokusunu içinize çekin.

Oyun oynayın.

Yağmurlu havada Islanarak yürüyün…

Çocuğunuz da unutamayacağınız, unutulmayacak, anılar bırakın.

Baba;

Çocuğun fiziksel, zihinsel ve sağlıklı gelişimini olumlu etkiler.

Baba ile çocuk arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlar.

Erkek çocuklarının sağlıklı bir erkek algısının oluşmasına katkıda bulunur.

Erkek çocuğu için örnek bir modeldir.

Kız çocukları için baba ilk aşkıdır.

Kız çocuklarının erken yaşta romantik arayışlara

girmesine engel olur baba sevgisi.

Çocuklar desteklendiklerini hisseder ve özgüvenleri gelişir.

Çocuklar sosyal ve akademik anlamda daha başarılı olurlar.

Baba sevgisiyle…

Çocuğunuza hayatındaki güzel şeyler için şükür ve minnet duygusunu aşılayın.

Bu onun eğitim ve terbiyesi için çok önemlidir ve onu mutlu bir çocuk yapacaktır.

Güzel bir sözle bugünü kapatalım.

“Çocuk emanettir evet

Ama çobana gütmesi için verilen koyun gibi değil…

Sarrafa tartması için verilen mücevher gibi.”

Sevgiyle…