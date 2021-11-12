“Çocuk iyi ve kötüyü kitaplardan öğrenir”

MUTLU SARIGÜL

“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin, Kitap okuyan çocuklarının hayal gücünün, yaratıcılığının ve sorun çözme yetilerini geliştirdiğini ifade ederek,“Çocuk iyi ve kötüyü kitaplardan öğrenir” dedi.

Malatya Halk Kütüphanesi tarafından “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” dolayısıyla Hürriyet Parkı’nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin, Hali İbrahim Işık İlkokulu Okul Müdürü Hakan Takgün, Sınıf Öğretmeni Nilüfer Zontul Aktaş ve birçok öğrenci ile veli katıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı Sınıf Öğretmeni Nilüfer Zontul Aktaş yaptı. Aktaş, çocuklara kitabın anlamı, önemi, okumanın hayata kattığı değere dair bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

“EDEBİYAT YAZARLARINI ÇOCUKLARIMIZA GÖREV OLARAK VERDİK”

Çocuklara çocuk edebiyatıyla ilgili bir bir görev verdiklerini ifade eden Aktaş, “Özellikle çocuk edebiyatı yazarlarını çocuklarımıza bir bir görev olarak verdik, her biri bir yazar hazırladılar. İnanıyoruz ki çocuk edebiyatı yazarlarını okuyarak, yazarak başlayan yazarlar hayatları boyunca nice yazarı tanıma ve okuma gereği hissedecekler. Hayatlarına koyacakları her bir tuğlada bunlar birer başlangıç olacak” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ ÇOK GÜZEL HAZIRLANDILAR”

Öğrencilerin 30 yazarı tanıtacağını kaydeden Halil İbrahim Işık İlkokulu Okul Müdürü Hakan Takgün ise, “Çocuklarımız çok güzel hazırlandılar. Bugün size 30 yazarımızı tanıtacaklar. Hepsinin hayat hikâyelerini yayınlamış oldukları eserlerden bahsedecekler. Umut ediyorum ki, gelecek zamanda da onların hayatları burada tanıtılacak” dedi.

Her yıl Kasım ayının ikinci pazartesi gününün dünya çocuk kitapları haftası olarak kutlandığını hatırlatan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin de, haftaya dikkat çekmek amacıyla Halil İbrahim Işık İlkokulu ile beraber bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

“SORUN ÇÖZME YETİLERİNİ GELİŞTİRİR”

Çocukların iyiyi ve kötüyü kitaplardan öğrendiğini dile getiren Tekin, “Erken yaşta kitaplarla tanışan çocukların dil becerilerinin ve kelime hazinelerinin yaşıtlarına göre daha çabuk geliştiği saptanmıştır. Kitap çocuğun hayal gücünü yaratıcılığını sorun çözme yetilerini geliştirir. Çocuk iyi ve kötüyü kitaplardan öğrenir. Kitaplar hayal ve gerçek arasındaki köprüyü oluşturur. Bu vesile ile velilerimizden geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza kitap okumalarını teşvik etmelerini istirham eder etkinliğimize katılım sağladıkları için öğretmen ve yazar Nilüfer Zontul Aktaş’ a, öğrencilerine, velilerine ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.