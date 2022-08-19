Çobanlık mesleğine sosyal güvence talebi

HÜSEYİN KOCAMAN

Çobanlık probleminin sosyal güvence ile çözülmesi gerektiğini ifade eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, ancak böyle köyden kente göçün engellenebileceğini dile getirdi. Çobanlık mesleğinin zorluğuna dikkat çeken Akın, “Maaş geliri fazla ama iş zor olduğu için bir çoban bir diğer çobana kız vermek istemiyor. Bu sorunun bir şekilde çözülmesi lazım” dedi.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, bir basın açıklaması yaparak küçükbaş hayvancılık başta olmak üzere yetiştiricilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Özellikle çobanlık mesleğiyle ilgili olumsuzluklardan bahseden Akın, bu olumsuzluğun giderilmesi için alternatifler sunarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Yaylaların birçok yerinde telefon çekmediğini dile getiren Akın, GSM şirketlerinin para kazanmalarına rağmen şov yaptıklarını, operatörlerin çekmediğini söyledi.

“BU ÇOK ACI BİR DURUM”

Cep telefonlarının çekmemesinden dolayı yaylalardaki yetiştiricilerin çok rahatsız olduğunu belirten Akın, “Yaylalarda 1 kilometre öteye gittiğinizde, çukur yere girdiğinizde ya da tepenin arkasına geçtiğinizde telefon çekmiyor. Yaylaya giden insanlar 6-7 ay yaylada kalıyorlar. En ufak bir sıkıntı yaşadıklarında bunu çözmek için ilgililerle nasıl irtibata geçecekler? İnsanların cenazesi, hastası ve başka bir acil durum olduğunda 2-3 kilometre yükseğe çıkıp telefon çeken bir yer bulup, birilerine ulaşmaya çalışıyorlar, bu çok acı bir durum. GSM şirketleri bir an önce yaylalara baz istasyonu kurmaları gerekiyor. Binlerce yetiştiricimiz rahatsız!” diye konuştu.

“LÜKS DEĞİL TEMEL İHTİYAÇ”

“Yetiştiriciler, yaylalarda gerek yol güzergâhlarında gerekse yayladaki sosyal ihtiyaçlarla ilgili birtakım sıkıntılar yaşıyor” diyen Akın, “Yaylada elektrik ve sosyal ihtiyaçlar hat safhada. Sosyal ihtiyaçlarla ilgili Ankara’da görüşmeler gerçekleştirdik, projemizi hazırladık. İnşallah Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte projeyi sunacağız, geçmesini istiyoruz, bunlar lüks değil temel ihtiyaç” dedi.

“ARADA ARACI OLABİLİR AMA KONTROL SAĞLANMIŞ OLUR”

Yem girdi maliyetleri ve fiyat artışlarından da bahseden Akın, şunları kaydetti:

“Yem ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış, bakanlığımız bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bizde destekliyoruz, isabetli bir karar. Yıllardır bununla ilgili taleplerimiz oldu ama bunun bir an önce çıkıp yetiştiriciye ve üreticiye yansıması lazım. Gerçek anlamda üreticinin desteklenmesi lazım, ‘desteklenmiyor’ demiyoruz destekler için teşekkür ediyoruz. Desteklerin amacına hizmet etmesi ve sahaya yansıması gerekiyor. Sadece maddi destek değil, yem, gübre desteği değil de yem verilsin. Para desteği yerine doğrudan yem, gübre gibi destek verilirse daha iyi olur. Çünkü para o an farklı bir ihtiyaca kullanılabiliyor, ihtiyacı olan yemi az alıyor bu da verimliliği azalmasına neden oluyor. Verimliliğin artışını istiyorsak tarım ve hayvancığın desteklenmesi, üretici ve tüketicinin artık korunması lazım. Nasıl korunacak? Ortak bir noktada buluşularak, tarladan markete geldiğinde o uçurum noktayı bitirmemiz lazım. Sadece devletin desteklediği; kooperatifler, tarım marketleri değil de diğer üreticilerin de desteklenmesi için çalışma yapılarak, tarladan üreticiye geldiğinde arada uçurum giderilmiş olacak. Arada aracı olsa bile kontrol sağlanmış olur. Aradaki aracı fahiş fiyat koyduğu zaman üretici de tüketici de memnun değil. Aradaki uçurumun kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Fırsatçılara fırsat vermememiz lazım, kurum ve kuruluşların takipçisi olması lazım.”

“SOSYAL GÜVENCE YOK”

Üreticilerin girdi maliyetleri nedeniyle küçükbaş hayvanlarını sattıkları söylentisini de yanıtlayan Akın, “Küçükbaş hayvanlar bir taraftan satılırken diğer taraftan alınıyor. Çobanlık zor bir meslek, sosyal güvencesi yok. Bir ailede en az bir kadının sosyal güvencesi olması lazım. Bununla ilgili bir çalışma yapılmalı. Çobanın, hanımı, kız kardeşi, annesi bir kişinin sosyal güvencesi olursa kırsaldan gelen göçü engeller, kırsaldaki istihdama da katkı sağlamış olur. Burada yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi; çobanlık problemini sosyal güvence ile çözmek. Çobanlara kız verilmiyor, maaş geliri fazla ama bakıyorsun iş zor olduğu için bir çoban diğer bir çobana kız vermek istemiyor. Bu sorunun bir şekilde çözülmesi lazım.” şeklinde konuştu.