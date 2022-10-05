“Çoban bulmakta gerçekten zorlanıyoruz”

104 saatlik çobanlık eğitimi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Çobanlığın meziyetli bir iş olduğunu söyleyen Akın, “Bir çoban, bir çobana kız dahi vermiyor. Zor olduğu için. Temel ihtiyaçları ile ilgili sıkıntılar olabiliyor, zor bir meslek, insanlar işsiz olmasına rağmen kırsala gitmek istemiyor” dedi.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, tarafından düzenlenen 10. Çobanlık Kursu’nun açılışı Birlik Başkanı İhsan Akın’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kurs kapsamında katılımcılara toplamda 104 saat eğitim verilecek.

Birlik binasında düzenlenen kursun açılışında konuşan Akın, kurs içeriği hakkında bilgi vererek, “ Bugün 10. çobanlık kursumuzu açıyoruz. Kurs kapsamında katılımcılar 16 saat iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili, 24 saat sürü yönlendirme ve sürünün beslenmesi yine, 16 saat sürü bakım işleri, 24 saat sürünün sağlığı olmak üzere toplamda 104 saat eğitim alacaklar. Kursumuza 14 kişi katıldı. Devletimiz ve bakanlığımız bu çobanlık kursunda sertifika alan ve şartları uyan, herhangi bir işletme de çalışan, şartları yerine getirenlere de yüzde 100 oranında bir zam yaptı. Ücret 6 bin TL’den 12 bin TL’ye çıktı. Bu anlamda da devletimize ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çoban bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bir taraftan kırsalda göçün önüne geçilebilmesi noktasında, projelerle yine oradaki eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem hayvan ihtiyaçları, hem de çobanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan eğitimlerle çobanlık mesleğini birilerine kazandırmaya çalışıyoruz. Çobanlarımız farklı kurumlardan da destek alabiliyor bunlar puanlama sisteminde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda (TKDK), kırsal kalkınma da ve tarımsal kırsal kalkınma da yine Fırat Kalkınma Ajansı’nda farklı farklı kurumlarda bu sertifikası olan arkadaşlarımız 5 ve 10 puan ekstradan alabiliyor. Burada Battalgazi Halk Eğitim’e ve Milli Eğitim’e teşekkür ediyoruz, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak farklı farklı alanlarda kurslar düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BİR ÇOBAN, BİR BAŞKA ÇOBANA KIZ DAHİ VERMİYOR”

Çoban bulmakta zorlandıklarını dile getiren Birlik Başkanı Akın, “ Çobanlık, meziyetli bir iş. Temel ihtiyaçları ile ilgili sıkıntılar olabiliyor, zor bir meslek, insanlar işsiz olmasına rağmen kırsala gitmek istemiyor. Aslında bizim şu an da yapmak istediğimiz kırsaldaki insanların göçünün önüne geçmek. Biz bu anlamda da sağlıkla ve sosyal güvence ile ilgili daha önceden de bazı kurum ve kuruluşlarda her platform da bunu dile getirdik. Çobanın ailesinden bir insanın sosyal güvencesi karşılanırsa, orada göçün önüne geçilir ve çobanlık problemleri ile ilgili de sıkıntılarımız azalmış olur. Bir çoban, bir başka çobana kız dahi vermiyor. Zor olduğu için. Bundan dolayı sosyal güvence burada çok önemli ondan dolayı da devletimizden, bakanlığımızda bu tür konuda sosyal güvence ile ilgili bir çalışma yapmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.