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Anasayfa / Asayiş / Cizre’de vatandaşlar ‘sahte para’ konusunda bilgilendirildi

Cizre’de vatandaşlar ‘sahte para’ konusunda bilgilendirildi

cizre’de vatandaşlar ‘sahte para’ konusunda bilgilendirildi
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Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri, esnaf ve vatandaşları, “Parada Sahtecilik” konusunda bilgilendirip, broşür dağıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri, esnaf ve vatandaşları, ’’Parada Sahtecilik’’ suçu hakkında bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polisler, esnaf ve vatandaşlara banknotun ön yüzünde kabartma olması gerektiğini, banknota yatay konumda ve göz hizasında bakıldığında Atatürk Portresinin sağ alt köşesindeki yedigen şeklin içinde kupür değeri gözüktüğü, banknota farklı açılardan bakıldığında altın sarısına dönüştüğünü ve üzerindeki kupür değeri ve “TL” harfleri bulunduğu şeklinde bilgilendirme yaptı.

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