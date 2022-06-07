Cinsel istismar iddiasıyla yargılanan babaya 25 yıl hapis cezası

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da öz oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan babaya, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 yıl cezalandırılmasına hüküm etti.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada öz oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan babaya mahkeme, 25 yıl ağır hapis cezası verilmesi noktasında direndi. Mahkemenin alığı bu kararın Yargıtay Cezalandırma Genel Kurulu’nda inceleneceğini belirten Avukat Çağrı Sarıoğlu, “Dosyanın incelenmesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda yapılacaktır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun incelemesi neticesinde de hüküm, dosyanın kesinleşmesiyle sonuçlanacaktır. Ama bugün 4. Ağır Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar, vicdanlarımıza ve adalet duygularımıza hitap etmiş durumdadır” dedi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nin de (UCİM) dâhil olduğu duruşma sonrası açıklamada bulunan UCİM avukatlarından Buğra Tahtalı, “Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz davada başından beri adaletin tecelli etmesi için uğraştık. Avukat Çağrı Sarıoğlu ilk günden itibaren ailenin özel vekili ve UCİM’in gönüllüsü olarak gereken çabayı gösterdi. Ve bugün davada güzel bir netice elde edildi. Öz çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu davasıyla yargılanan babaya, 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar Yargıtay’da bazı usulü nedenlerle bozulmuştu. Ancak bugün tekrardan yapılan yargılama sonucunda Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 yıl ağır hapis cezası verilmesi noktasında direndi” sözlerini kaydetti.

“ALINAN KARAR ADALET DUYGULARIMIZA HİTAP ETTİ”

Avukat Çağrı Sarıoğlu da davanın detaylarından bahsederek Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin almış olduğu karardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Sarıoğlu, “Takdir edersiniz ki söz konusu dosya Yargıtay’da bozulup, tekrardan 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmişti. Bu hususta mahkeme geçen celsede direnme kararı aldığını hüküm altına aldı. Bu celse içinde taraflara, taraf vekillerine, sanık müdafilerine savunmada ve bizlere beyanda bulunmak için süre vermişti. Bugün de bu dosyanın karar duruşmasını yaşadık. Söz konusu duruşmada sanık müdafileri savunmalarını yaptı. Bizler de öncesinde sanığın cezalandırılması noktasında 6 sayfalık beyan dilekçemizi mahkemeye sunmuştuk. Akabinde bugünde sözlü beyanlarımızda bulunduk. Bunun neticesinde mahkeme, adil ve vicdani bir karar verdi. Sanığın 25 yıl cezalandırılmasına hüküm etti. Tabii temyiz yolu açık, bu noktada sanık müdafileri ve iddia makamı beraat yönünde mütalaada bulunmuştu. Savcı, sanın müdafileri ile bu hususta temyiz başvurusu yapacaktır. Dosyanın incelenmesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda yapılacaktır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun incelemesi neticesinde de hüküm, dosyanın kesinleşmesiyle sonuçlanacaktır. Ama bugün 4. Ağır Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar, vicdanlarımıza ve adalet duygularımıza hitap etmiş durumdadır. Bu noktada biz mutluyuz, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun da bu hususta karar vereceği yönünde umutlu bekleyişimiz sürecektir. Dosyanın da her türlü takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.