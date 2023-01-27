DOLAR

18,8116$% 0.03

EURO

20,4426% -0.26

GRAM ALTIN

1.165,26%-0,09

ÇEYREK ALTIN

1.920,00%-0,15

TAM ALTIN

7.654,00%-0,18

BİTCOİN

434144฿%-0.28768

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Cinnet… Ölü sayısı 4’e çıktı

Cinnet… Ölü sayısı 4’e çıktı

Cinnet… Ölü sayısı 4’e çıktı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Cinnet… Ölü sayısı 4’e çıktı

Bursa’da ailesiyle önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan polis memuru, tartıştığı ailesinden annesi, iki ağabeyi ve yengesi olmak üzere 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

AW813714 07
Olay, Orhangazi ilçesi Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Adem Ergüner, daha önceden ailesiyle aralasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunurken yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner’i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner’in hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağabeyi Mehmet Ergüner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AW813714 06
Zanlı, Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ailenin Muş’tan bir süre önce Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldiği öğrenildi.

AW813714 03
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturması sürüyor. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Orduzu dünyanın baş şehri olacak”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.