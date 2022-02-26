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Anasayfa / Asayiş / Cinayete kurban giden genç kadın toprağa verildi, zanlı linçten son anda kurtuldu

Cinayete kurban giden genç kadın toprağa verildi, zanlı linçten son anda kurtuldu

cinayete kurban giden genç kadın toprağa verildi, zanlı linçten son anda kurtuldu
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Aldığı 9 bıçak darbesi ile ölen iki çocuk annesi toprağa verilirken cinayet zanlısı adliye önünde linç edilmekten son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde meydana gelen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Çalışmak için İzmir’e giden Emrah Taşdelen (26) iki çocuğunun annesi 24 yaşındaki Duriye Taşdelen ile telefonla konuşurken bir anda eşinin çığlıklarını duydu. Telefon kapanınca yakınlarından evine gitmesini istedi. Taşdelen’in yakınları eve gittiklerinde genç kadını kanlar içerisinde buldu. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Genç kadının kalbinden 5 göğüs kafesinden 4 olmak üzere 9 bıçak darbesi aldığı anlaşıldı.

Olayın ardından Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlısının bulunması için zaman kaybetmeden çalışma başlatıldı. Zanlı yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Nihat K. (26), polis sorgulamasında cinayeti itiraf edip hırsızlık amaçlı eve gerdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden genç kadın Sivas’ın Altınyayla ilçesinde toprağa verildi. Cinayet zanlısı ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mağdurun yakınları tarafından linç edilmek istedi. Polis zanlıyı güçlükle adliye binasına soktu.

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