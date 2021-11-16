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Çınar’a Cumhurbaşkanı’ndan Ödül

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Ankara’da düzenlenen “Tam Bana Göre Festival” programına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Gençler İçin Yapılan Yatırımlar ve Projeler Ödülü” nü aldı.

çınar’a cumhurbaşkanı’ndan ödül
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Çınar’a Cumhurbaşkanı’ndan Ödül

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Ankara’da düzenlenen “Tam Bana Göre Festival” programına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik’ Proje Yarışması Ödül Töreninde, “Gençler İçin Yapılan Yatırımlar ve Projeler Ödülü” nü aldı.

BEYZA NUR GÜL

17-20 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlanan “Tam Bana Göre Festival” programının açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar gençlere yönelik fiziki, kültürel ve sportif yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir, İl ve Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlarına çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a  ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Gençler İçin Yapılan Yatırımlar ve Projeler Ödülü” verildi. Çınar, ödülü sosyal medya hesabından paylaşarak, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Gençler İçin Yapılan Yatırımlar ve Projeler Ödülü’nü almanın onurunu ve mutluluğunu yaşadık” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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