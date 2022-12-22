Çınar ve Çakır sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya ekonomisinin belkemiği olan işletmelerin olduğu Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinlediler.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya esnafını ziyaret etmeye devam ediyorlar. Bu kapsamda Sanayi Sitesinde üretim ve satış yapan esnafları işyerlerinde ziyaret eden Milletvekili Çakır ile Belediye Başkanı Çınar, esnaflara ‘hayırlı ve bereketli işler’ temennisinde bulundular.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Milletvekili Çakır ile Belediye Başkanı Çınar, gerek merkezi hükümetin gerekse de yerel yönetimlerin hizmetleri hakkında esnafları bilgilendirirken, yolda karşılaştıkları vatandaşlarla da sohbet edip, onların da taleplerini dinlediler.

Bir esnafın çay davetini geri çevirmeyen Milletvekili Çakır ile Belediye Başkanı Çınar, karşılıklı fikir alış verişi yaparak iletilen talepleri değerlendirdiler.

“ESNAFLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Misafirperverlikleri ve samimiyetlerinden dolayı tüm esnaflara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır ile birlikte Sanayi Sitesindeki esnaflarımızı ziyaret ettik ve taleplerini dinledik. Bizleri her zaman olduğu gibi yine en güzel şekilde ağırlayan, desteklerini eksik etmeyen tüm esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir ve beraberiz, bu güzel dayanışma ruhu bizi güçlü kılmaktadır. Esnaflarımızla çay içmek ve sohbet etmek enerjimizi artıyor. Milletimizden aldığımız destekle ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Esnafımızın, vatandaşlarımızın talepleri ve önerileri bizim için yol göstericidir, biz bunları önemsiyoruz. Bugün de esnaf ziyaretimizde bizi güler yüzle karşılayan tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimiz daim eylesin, tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar temenni ediyorum” diye konuştu.

“BU TÜR ZİYARETLERİ HER ZAMAN YAPIYORUZ”

Yerel ekonominin daha fazla kalkınması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte ekonominin mihenk taşı olan esnaflarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayi Sitesi esnafımızın samimiyeti, ilgisi ve güler yüzü bizi mutlu etmiştir. Bizler bu tür ziyaretleri her zaman yapıyoruz. Emek ve alın teri hiç şüphesiz, kutsal değerlerimizden biridir. Emek vererek kazanılan rızıkta en kıymetli eserdir, biz buna inanıyoruz. Tüm esnaflarımız gibi sanayi esnafımızda bu gerçekliğin vücut bulmuş hallerinden birisidir. Tüm esnaflarımıza gönülden kabulleri ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Alın terlerini ve emeklerini rızka çeviren esnaflarımızın misafiri olmak, güzel sohbetlerinden yararlanmak bizim adımıza gurur vericidir. Sohbetimizi çayla tatlandırmak da ayrı bir güzellik oldu. Ortak değerimiz olan eşsiz ülkemizin geleceği için, hep birlikte 2023 hedefleri için omuz omuza yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerden oldukça memnun kaldığı gözlenen esnaf ve vatandaşlar ise talep ve isteklerini paylaştıkları Milletvekili Çakır ile Belediye Başkanı Çınar’a teşekkür ettiler. (Bülten)