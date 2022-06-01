ÇINAR VE ALABAŞ RESTLEŞTİ!

“Kimse senin lafınla hareket etmez”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında sesler yükseldi. Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek olan Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’nin kararı Meclis’te görüşülürken, İYİ Parti Meclis Üyesi Murat Alabaş, festivalle ilgili meclis üyelerine önceden bilgi verilmediğini iddia etti. Bu söylemler üzerine Başkan Çınar, sert bir ifadeyle, “Partinizi değiştirdiğiniz için kendinize gündem olacak şeyler yapmak istiyorsanız açık bir şekilde söyleyin. Buradaki herkes ne yaptığını biliyor ve kimse de senin lafınla hareket etmez” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılan Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda tansiyon yükseldi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında yönetilen Meclis’te, AK Parti’den istifa ederek İYİ Partiye geçen Meclis Üyesi Murat Alabaş ile Çınar arasında sözlü tartışma yaşandı. Öte yandan toplantı öncesi İYİ Parti Meclis Üyesi Murat Alabaş, CHP ve İYİ Parti adına meclisi yazılı soru önergesi verdi.

27’ncisi düzenlenecek olan Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’ne dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün sunduğu teklif oy çokluğuyla karara bağlandı. Kararın okunmasının ardından Meclis’e bilgiler aktaran Çınar, “Bununla ilgili Meclis’imiz karar alacak festivalimizin büyümesini ve katılımın artmasını istiyoruz. İnşallah bu yıl daha kapsamlı bir festival olur. Malumunuz üzere 2 yıldır pandemi vardı. O yüzden bu yıl daha geniş kapsamlı yapmaya gayret edeceğiz” kelimelerine yer verdi.

“FESTİVALLE ALAKALI BİR BİLGİMİZ YOK”

Başkan Çınar’ın açıklamasının ardından söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi Murat Alabaş, “Başkanım Meclis’te kararları çok çabuk geçirmeyelim. Ayda bir defa toplanıyoruz, kararları aceleye getirmeyelim. Meclis üyeleri burada el kaldırıp, indirmek için yok. Bunu geçen ayda söyledim, Kiraz Festivali’ni yılda bir kez yapıyoruz. Buna istinaden bende geçen ay ‘Kiraz Festivali için Meclis üyelerini çağırın ne yapılabilir, onu konuşalım. Ama maalesef biz çağırılmadık. Şimdide diyorsunuz ‘festival için karar çıkaralım.’ Tamam, çıkaralım da niye çıkaralım? Festivalle alakalı olan programlar hakkında da bir bilgimiz yok” diyerek Çınar’a yüklendi.

Daha sonra ikili münakaşaya dönüşen diyalogda şu şekilde konuşuldu:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Biz bütün programlara Meclis üyelerimizi davet ediyoruz.”

Alabaş, “Şu ana kadar kimi çağırdınız?”

Çınar, “Bizim organizasyon heyeti var. Geçen ay söyledik, istediğiniz zaman oradan istediğiniz bilgiyi gider sorarsınız. Onlarda sizlere bilgi verirler.”

Alabaş, “Onlar bizi çağırmazsa fikir alışverişinde olmazsak bu iş, bu şekilde olmaz. Bana ‘organize komitemiz var, gidin öğrenin’ diyorsunuz. Böyle bir üslup olmaz.”

Çınar, “Festival için gelip senden izin mi alacaklar? Sana gidip öğrenebilirsin diyorum, daha ne diyeyim.”

Alabaş, “Başkan bu şekilde yönetemezsiniz, 3 yıl çabuk geçti. 2 yılda çabuk geçer. Bu şekilde üslubunuz hoş değil lütfen sizden istirham ediyorum.”

Çınar, “Murat Bey söz istiyorsunuz veriyoruz, partinizi değiştirdiğiniz için kendinize gündem olacak şeyler yapmak istiyorsanız açık bir şekilde söyleyin. Buradaki herkes ne yaptığını biliyor ve kimse de senin lafınla hareket etmez, herkes kendi aklıyla hareket eder.”

Alabaş, “Malatya tabiriyle sen sana pişir sen sana ye başkanım, devam edin bu şekilde.”

10 BİNLİK ŞİRKET MİLYONLUK OLDU!

Yeşilyurt Belediyesi’ne bağlı Yeşil Gıda Seracılık Tarım ve Hayvancılık Tic. Ltd. şirketinin 10 bin olan sermayesi 3 milyon liraya çıkarıldı. Karar oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ

“Belediyemiz 61113288229 vergi numarası ile faaliyet gösteren şirketimizin 24.05.2022 tarih ve 007 nolu Genel Kurul Kararına istinaden şirket sermayesinin 3.000.000,00 TL artırılarak 10.000,00 TL olan sermayesinin 3.010.000,00 TL ye çıkarılması talep edilmektedir.

Sermaye artırımları, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi birinci fıkrası i bendi gereği belediye meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. Bütçe içi işletme ile 6102 sayılı Türk Ticaret kanuna tabii ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışını ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermektir. İştirakimiz olan Yeşil Gıda Seracılık Tarım ve Hayvancılık. İnş. Taah. İhr. İth. San ve Tic. Ltd. Şirketine Sermaye Transferleri hesabına 3,000,000,00 TL aktarma yapılması hususun mecliste görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.”

SORU ÖNERGELERİ

İYİ Parti Meclis Üyesi Murat Alabaş, CHP ve İYİ Parti adına meclisi yazılı soru önergesi verdi. Önergede ise şu bilgiler yer aldı:

1-“1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Yeşilyurt Belediyesi başkan, meclis üyeleri parti ayrımı gözetmemeksin 1.2.3. dereceden ( oğlu, kızı gelini, damadı, eniştesi, yeğeni vb. ) Yeşilyurt Belediyesine, Yeşilyurt Belediye şirketlerine Kimler memur, işçi, müdür, hizmetli veya sözleşmeli şirket personeli olarak işe alınmıştır?

2-Belediye meclis üyelerinden kimler, 2019 tarihinden bu yana belediye şirketlerine müdür olarak atanmıştır?

3-Hangi meclis üyeleri belediye şirketlerinin yönetim kurullarında, hangi Meclis üyeleri görev almaktadırlar?

4-Huzur Hakkı adı altında ne kadar ücret ödenmektedir?

Soru önergemizin tarafımıza yazılı olarak verilmesini Yeşilyurt Meclis Başkanlığından rica ederiz.

1-1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Yeşilyurt Belediyesi meclis üyelerinden parti ayrımı gözetmeksizin belediye başkanı dâhil şahıs olarak veya anonim şirket veya limited şirket veya şirket ortağı olarak 1 Nisan 2019’dan beri Yeşilyurt Belediyesi veya belediye şirketleriyle olan ticari ilişkileriniz nedir?

2-1 Nisan 2019’dan beri meclis üyelerinden veya meclis üyelerinin ortak bulunduğu şirketlerde 1.2.3. derecede akrabalardan ne kadar fatura kesilmiştir ne kadar resmi ödeme yapılmıştır?

3-5393 Sayılı belediye kanunun 28 maddesine göre belediye encümenleri, belediye meclis üyeleri veya Belediye Başkanı bağlı bulundukları belediyeye iş yapamaz belediyeden kesinlikle iş alamaz. Kanun maddesinde belediye encümenler, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanı belediye ve bağlı kuruşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhütte giremez komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme göre belediye başkanları ve meclis üyelerinin görev süresince görevlerinin sona ermesinden itibaren belediye başkanı 2 yıl, Meclis Üyesi 1 yıl boyunca belediye ve bağlı kurum ve kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhütte girmeleri kanun maddelerince yasaklanmıştır. Belediye Meclis üveylerinin Başkan dâhil birinci ve ikinci dereceden yakınları olmak üzere kimler istisnai kadrodan memur yapılmıştır?

4-Kimler sözleşmeli olarak kadroya alınmıştır?

5-Şirketlerde Meclis Üyelerinden Genel Müdür Ve Genel Müdür yardımcıları olarak kimler görevlendirilmiştir?

6-Belediye şirketlerinde istihdam edilip değişik görevlerde kimler işe alınmıştır?

Soru önergemizin tarafımıza yazılı olarak verilmesini Yeşilyurt Meclis Başkanlığından rica ederiz.”

Yeşilyurt Meclisi, CHP Grubu ve İYİ Parti adına yöneltilen soru önergelerine yazılı olarak cevap verileceği belirtildi.