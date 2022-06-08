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Çınar: Sistemimiz kurulu

Çınar: Sistemimiz kurulu
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Çınar: Sistemimiz kurulu

Yeşilyurt Belediyespor’un yeniden TFF 3. Lig’e yükselmesi için çalışmalara başlandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Biz yine düzenimizi kurduk. Yönetimimiz de toplandı. Hazırlıklarını yapıyorlar. Malatya’da Bölgesel Amatör Lig’de şehrimizi en iyi şekilde temsil edecekler” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TFF 3. Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e düşen Yeşilyurt Belediyespor’un yeniden bir üst lige çıkması için oluşturulan yeni yönetimin çalışmalara başladığını ifade etti. Yeşil beyazlı kulübün kurulu bir düzene sahip olduğunu aktaran Çınar, “Bizim derdimiz zaten Malatya amatörüne hizmet etmek. Zaten sistemimiz kurulu. Aynı heyecanla bu yıl ekibimiz tekrardan çalışacak. Geçen yıl bizde düşmek istemezdik. Yönetimi değiştik, teknik heyeti, sporcuları değiştik. Bir kuruşta borcu olmayan kulüp olmamıza rağmen, futbol işi şans işi. Top bazen insanın istediği gibi gitmiyor. İstese de olmuyor. İstenmediği halde daha iyi sonuçlarda alınabiliyor. Biz yine düzenimizi kurduk. Yönetimimiz de toplandı. Hazırlıklarını yapıyorlar. Malatya’da Bölgesel Amatör Lig’de şehrimizi en iyi şekilde temsil edecekler” diye konuştu.

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