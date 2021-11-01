Çınar Saldırıyı Şüpheli Buldu

ŞÜKRAN MALKOÇ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine (MGTC) ziyarette bulundu. Ziyaretleri esnasında gündeme dair değerlendirmede de bulunan Çınar, geçtiğimiz günlerde bir basın mensubu çalışanına yapılan şiddeti kınayarak, “Birilerine görev başında saldırılması, kesinlikle kabul edilemez. Görevini iyi niyetli yaparken böyle bir olayın yaşanması da insanı ister istemez şüphelendiriyor” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar MGTC’yi ziyaret ederek, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığına seçilen, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’ı tebrik etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gazeteci Burhan Karaduman’a yapılan hain saldırıyı kınayan Çınar, suçluların bulunup cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Televizyoncular ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, şiddete maruz kalan basın mensubu çalışanı için konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Aydın, “Sayın başkanımız bugün bizlere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular, öncelikle teşekkür ederim. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Cumhuriyet Bayramını kutlarken, basın mensubu arkadaşımız saldırıya uğradı. Bu olaydan sonra Malatya’daki bütün basın mensupları ilk defa bir arada oldu. Tek vücut olarak tepkimizi gösterdik. Bundan sonrada konunun takipçisi olacağız. İnşallah bu olay bir an önce aydınlanır. Biz siyasilerimizden ve Malatya’yı yönetenlerden bu işin aydınlanması için destek istiyoruz” diyerek bir kez daha tepkisini dile getirdi.

“CEZAİ MÜEYYİDENİN UYGULANMASI GEREKİYOR”

Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mehmet Aydın’ı tebrik ettikten sonra görevi başında darp edilen gazeteci için saldırıyı yapanların bulunmasının ve bu tavrın kınanması gerektiğini dile getirdi. Çınar, “Bugün hem Mehmet Aydın Başkanımız Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesinden dolayı hayırlı olsun ziyareti hem de geçen hafta Cuma günü Malatyalı bir gazeteci arkadaşımıza görevi başındayken maalesef bir saldırı düzenlendi. Bununla ilgili de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletip, yanlarında olduğumuzu ifade etmeye geldik. Tabii Malatya’da görevini yapmaya çalışan, ekmeği için mücadele eden birçok gazeteci ve televizyoncumuz var ve bizimde hemen her gün gördüğümüz birebir çalışmalarda konuştuğumuz kişilerdir. Haliyle birilerine görev başında saldırılması, kesinlikle hem kabul edilemez hem de bu tavrın kınanması gerekmektedir. Bu saldırıyı kim yapmışsa ilgililerin gerekli araştırmaları yapıp cezai müeyyidenin uygulanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Çınar, sözlerine şöyle devam etti:

“Malatya’mız son dönemle hızla gelişiyor. Özellikle son yıllarda yapılan gelişmelerle şehir bir seviye daha ileriye gitmeye başladı. Bu da birilerinin ister istemez gözüne batıyor olabilir. Ne olursa olsun insan şerefiyle, onuruyla, haysiyetiyle memleketine hizmet ederken bu tür olayların yaşanmaması için ciddi tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyorum. Görev başında ve görevini iyi niyetli yaparken böyle bir olayın yaşanması da insanı ister istemez şüphelendiriyor. İnşallah bundan sonra böyle nahoş olaylar olmaz ve insanlar birbirlerinin işine ve görevine saygı gösterir. Bizde bu vesileyle hem hayırlı olsuna hem de geçmiş olsuna geldik.”