Çınar: Kentimizin yeni cazibe merkezleri arasında yerini alacak

Cemal Gürsel Mahallesi’nde düzenlenen aşure dağıtım programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya’nın en güzel bölgelerinden olan Cemal Gürsel mahallemiz, yeni yatırımlar ve dönüşüm projelerinden sonra kentimizin yeni cazibe merkezleri arasında yerini alacaktır.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi’nden güzel hizmetler aldıklarını ifade eden Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan, “ Belediye Başkanımızdan göreve geldiği günden beri çok güzel hizmetler alıyoruz. Başkanımız ve ekibinden Allah razı olsun, mahalle sakinlerimizde hizmetlerden memnun. Mahallemizin alt yapısı ve yollarının yenilenmesi açısından güzel hizmetler alıyoruz inşallah yakın zamanda imarla ilgili sorunlarda aşılacaktır ve daha güzel hizmetler almaya devam edeceğiz. Şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

“YENİ YATIRIMLARLA BİRLİKTE DAHA MODERN BİR HÜVİYETE ULAŞACAK”

Cemal Gürsel Mahallesi’nin fiziksel ve sosyal yönden gelişimin Yeşilyurt için büyük önem taşıdığını söyleyen Çınar, “ Mübarek Muharrem Ayı’nda Cemal Gürsel Mahallesi’nin kıymetli sakinleriyle aşure programında bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Güzel sözleri, hoş sohbetleri, ilgi ve alakalarından dolayı mahalle sakinlerine ve büyüklerimize saygılarımı sunuyorum. Kentimizin merkezi mahallerinden olan Cemal Gürsel mahallemizin yaşam seviyesini artıracak yatırımlara büyük önem veriyoruz. Mahalle muhtarımızla koordineli gerçekleşen çalışmalarımız neticesinde yıpranan ve bozulan yollarımızın alt ve üst yapılarındaki tüm eksiklikleri giderdik. Alt yapısı tamamlanan yollarımızı tam kaplamalı sıcak asfalt ile konforlu bir görüntüye kavuşturduk. Mahallemizin imarla ilgili sorununu büyük oranda çözüme kavuşturduk. 1/1000 ile 1/5000 ölçekli imar plan süreçleri tamamlandığı zaman burada yeni sosyal ve spor yaşam alanları, konutlar ve parklar inşa edilecek olup, mahallemiz yeni yatırımlarla birlikte daha modern bir hüviyete ulaşacaktır. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde mahallemizin daha iyi yatırımlar alması için el birliğiyle çalışıyoruz. Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediğimiz aşure ikramıyla da mahalle sakinleriyle aramızdaki kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu taçlandırmış olduk. Cemal Gürsel mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için büyük önem taşımaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu güzel bölgemizin her yönden gelişimi için yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz.” diye konuştu.(Bülten)