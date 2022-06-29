Çınar Karakavak Mahallesi‘ndeki çalışmaları inceledi

Karakavak Mahallesi’nde Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan imar yollarını açma, yol genişletme, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yetkililerden bilgiler aldı.

Karakavak Mahallesi’nde yapımı devam eden çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yaklaşık 30 yıllık imar sorunu çözülen Karakavak mahallemizdeki hızla gelişmeye paralel olarak ihtiyaç duyulan alternatif yol güzergâhlarını oluşturmaya hız verdik” diye konuştu.

Mahallelerinde alternatif yol güzergâhlarının oluşturulmasıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin daha konforlu hale geleceğini söyleyen Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, bölgenin ulaşım ağını daha nitelikli hale getirmek amacıyla yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Son dönemlerde hızla gelişen Karakavak mahallesindeki yolları baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Karakavak’ın imar sorunu çözüldükten sonra gerek konut alanları gerekse de yeni işyerlerinin çoğalmasıyla birlikte bizlerde alt ve üst yapı yatırımlarına hız verdik. Aşırı kullanımdan ya da yağışlardan dolayı yıpranan ve bozulan yollarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere yeni açılan yollarda kalan evlerin yıkılmasıyla birlikte bölgenin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı hizmetleri, yol yenileme, açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Malatya’nın hızla gelişen bölgelerinden olan Karakavak mahallesinin tüm ihtiyaçlarını mahalle muhtarımızla koordineli çalışmalarla gideriyoruz. Bu bölgede belirlediğimiz yaklaşık 2 km’lik yol çalışmasının yarısını tamamladık diğer kalan kısmını da en kısa sürede tamamlayarak mahallemizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (Bülten)