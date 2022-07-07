Çınar hayvan üreticileriyle bir araya geldi

Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yapılan yenileme çalışmalarıyla daha güzel bir görüntüye kavuşan Canlı Hayvan Pazarımız bölge ekonomisinin mihenk taşıdır, tüm üreticilerimize hâyırlı ve bereketli kazançlar dilerim” diye konuştu.

Vatandaşların kurban ibadetleri için ziyaret ettikleri Canlı Hayvan Pazarı’ndaki son çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir araya geldiği üreticilere ‘hâyırlı işler, bol kazançlar’ temennisinde bulunup, taleplerini dinledi.

Ziyarete katılan Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma ile Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, üreticilere ve besicilere desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarı’nda gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, “Ziyaretlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetimi ve idaresi sorumluluk alanımızda bulunan Canlı Hayvan Pazarımızı tadilat ve onarım çalışmalarımızın ardından bayrama hazır hale getirdik. Üreticilerimize en güzel hizmeti vermek adına gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hemşehrilerimizin huzurlu ve güzel bir şekilde kurban ibadetini yapması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Burada hem satış hem de kesim hizmeti verilmektedir” şeklinde konuştu.

Canlı Hayvan Pazarı’nın bölge ekonomisinin mihenk taşı olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kiltepe Mahallemizde yıllardır vatandaşlarımıza hizmet eden Canlı Hayvan Pazarımızı ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları inceledik hem de üreticilerimizle bir araya geldik. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz içinde bu dönem oldukça hareketli geçiyor, bir yandan arpa, buğday, kayısı ve diğer tarımsal ürünlerin hasad zamanı diğer taraftan kurban satışları yapıyorlar.Bölge ekonomisine çok büyük katkılar sunan Canlı Hayvan Pazarımız ise Kurban Bayramına artık hazır, çalışmalar tamamlandı. Besicilerimizin güzel ve temiz bir ortamda kurbanlıklarını satmaları, hemşehrilerimizinde kurban ibadetlerini düzenli bir şekilde yapmaları için gereken tüm hazırlıklar yapıldı. Üreticilerimizin gerek kurbanlıkların hazırlanması gerekse de kurban kesim sırasında vatandaşlara en güzel hizmeti sunmak için de ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Bizlerde her bayram öncesinde olduğu gibi yine buraya gelerek üreticilerimizin taleplerini dinliyoruz, yapılan çalışmalar hakkında istişare edip fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bayramın tatlı telaşı da yavaş yavaş yaşanmaya başladı. Kendilerine ayrılan bölümlere kurbanlıklarını yerleştirip, vatandaşlarımızı güzel bir ortamda ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan bütün üreticilerimize hâyırlı ve güzel kazançlar diliyorum” diye konuştu.

“İLÇE GENELİNDE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLEDİK”

Canlı Hayvan Pazarı’nın yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Çınar, “Bölge ekonomisinin hareketlenmesine ciddi katkılar sunan canlı hayvan pazarının hazır hale getirilmesi noktasında yoğun bir çaba sarf eden Esenlik Genel Müdürümüze ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yapılan düzenleme çalışmalarıyla burası daha güzel bir görüntüye kavuşturuldu. Yeşilyurt Belediyesi olarakta Büyükşehir Belediyemiz, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yaparak ilçe genelinde kurban satış ve kesim yerleri belirledik. Hemşehrilerimizin kurban satış ve kesim noktasında belirlenen kurallara uymalarını, alacakları kurbanlıkların sağlığına, yaşına ve kesim için yeterli olup olmadığına dikkat etmelerini istiyoruz. Belediyeler, kurum ve kuruluşlar olarak bizler her türlü tedbiri alıyoruz ama vatandaşlarımızın hem kurban alımında hem de kesim sırasında dikkatli olmalarını, kurban ibadetlerini dini kurallara uygun doğru ve güzel bir şekilde yapmaları içinde yetkili isimlerden destek almalarını özellikle istirham ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kendi bölgemizde ki hizmetlerimizin gerekli planlamasını yaptık, bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Bayramı bayram tadına yaşamak için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz. Kurban Bayramının manevi atmosferine yakışır ölçülerde huzur ve güven içerisinde, birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğu bir bayramı daha vatandaşlarımızla birlikte idrak edeceğiz. Şimdiden tüm İslam Âleminin, aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. (Bülten)