Çınar, Gündüzbey’de devam eden yol çalışmalarını inceledi

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi ve doğal afetlerden sonra en fazla tercih edilen bölgelerin başında gelen Gündüzbey Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde yağışlardan dolayı bozulan ve yıpranan yolları baştan aşağıya yeniliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ile birlikte Kuşgöze bölgesine giderek, devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Çınar, “Verimli tarım arazilerinin yanı sıra kırsal bölgelere ulaşımın sağlandığı Gündüzbey mahallemizin Kuşgöze bölgesindeki trafik akışını akıcı ve güvenli hale getirmek için yol düzenleme ve sıcak asfalt serim çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, mahallenin yüksek kesimlerindeki yolların güvenli hale getirilmesinin bölgedeki tarım işlerini hızlandıracağını ifade ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarına ulaşımı modern ve konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un topyekün bir gelişim ve dönüşüm döneminde olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Gündüzbey mahallemizin Kuşgöze bölgesinde daha önce açmış olduğumuz yolları tam kaplamalı sıcak asfaltı ile daha güzel ve modern bir görüntüye ulaştırıyoruz. İlçemizin en yüksek bölgelerinden olan bu bölgemiz kışın aşırı yağış almasından dolayı yollarımızda bozulmalar ve yıpranmalar oluşuyor, bizlerde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için tedbirlerimizi önceden alıyoruz. Pandemi süreci ve doğal afetlerden dolayı da bu bölgeye yoğun ilgi var, evlerimizin sayısı da hızla artıyor, yollarımızın da kalitesini yükseltmek gerekiyor. Bölgede canla başla çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kuşgöze bölgesindeki yolumuzu sıcak asfalt ile kaliteli ve nitelikli bir görüntüye kavuşturdu. Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu. (Bülten)