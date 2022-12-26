Çınar: Çok Çalışıyoruz

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerinin genişlemesine katkı sunan Beydağı Anadolu Lisesi ‘Sosyal Yardım Kulübü’ öğrencilerine teşekkürlerini sundu. Çınar, “Burada bir güven ortamı oluşturuldu, hayırseverlerimizin sayısı ise güven üzerine kurulan bu sistem sayesinde hızla artıyor. Her bir insanımızın mutlu olması, kimseye minnet etmeden yaşadığı bir zorlukta yanında yer alan bir belediye olduğunu bilmesi için çok çalışıyoruz.” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarla aralarında kurdukları ‘gönül bağlarını’ yeni hizmetlerle güçlendirdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; “ Sizleri ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sosyal yardımlarımızı ulaştırdığımız Emanet Çarşımızda ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Bölgemizin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Emanet Çarşımız seçimde ki vaatlerimiz arasında yer almaktaydı. İlçemizde hiçbir hemşehrimizin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz asla razı gelmez. Çünkü bizler yardımlaşmayı, kardeşliği ve paylaşmayı öncelik haline getiren bir dine ve medeniyete sahibiz. Bunun gerekliliklerini yerine getirmek bizim en önemli görevimizdir. Cumhurbaşkanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerimizle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize bu güzel mekânda giyecek, yiyecek ve gıda yardımlarımızı ulaştırmaktayız. Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz, mahalle muhtarlarımız ve bu konuda duyarlı hemşehrilerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi kim varsa ona ulaşıp zor anında elinden tutup yanında yer almayı ilke haline getirdik. Bölgede ihtiyaç sahibi vatandaşlara en fazla yardım ulaştıran yerel yönetimler arasındayız. Tabii ki burada ihtiyaç sahiplerinin rencide olmadan, istediği malzemeye rahat, kolay ve güvenilir ortamlarda verdiğimiz kartlarla ulaşması için Emanet Çarşımızı hizmete sunduk. 2020 yılında yaşanan deprem, hasar görev evler ardından yaşanan pandemi sürecinden dolayı ekonomik anlamda zor duruma düşen hemşehrilerimize bu yardımlarımızı planlı bir şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Burada planlı, düzenli ve güzel bir yardım organizasyonu şeması oluşturduk. Buraya gelemeyecek durumda olanlara da ekiplerimiz gidiyor ve ihtiyacı olan yardımı ulaştırıyor. Bizler tüm vatandaşlarımızın kimseye ihtiyaç duymadan huzurlu, sağlıklı ve güvenli ortamlarda mutlu bir hayat sürmesi için bu faaliyetleri yapıyoruz. 350 bin nüfuslu ilçemizde 3 bin 500 hemşehrimiz buradaki yardımlardan faydalanıyor. Buradaki projelerimize katkı sunan hayırseverlerimize yaptıkları yardımların nereye, kime ve zaman gittiğine dair bilgiler anında paylaşılıyor. Burada bir güven ortamı oluşturuldu, hayırseverlerimizin sayısı ise güven üzerine kurulan bu sistem sayesinde hızla artıyor. Her bir insanımızın mutlu olması, kimseye minnet etmeden yaşadığı bir zorlukta yanında yer alan bir belediye olduğunu bilmesi için çok çalışıyoruz.” diye konuştu.

“HASSASİYETTEN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM”

Gençlerin okul yıllarında yardımlaşma ve dayanışma kültürünü benimsemesi, duyarlı ve bilinçli bir hayata sahip olması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getiren Başkan Çınar, “Teknolojin hızla gelişmesi, internetin hayatımızın her anını sardığı bu dönemde ne yazık ki yakınımızda olup ta ihtiyaç sahibi olan insanları göremeyebiliyoruz. Pandemi sürecindeki eve kapanmalar ve sanal dünya derken bireysellik ne yazık ki fazlalaştı. Sorunu olan, zorda ve darda olan insanlara el uzatmak, onların gönül dünyalarına girmek, yardım etmek ya da yardımlaşa ulaşmasını sağlamak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzde okul idarecilerimiz ve öğrencilerimizin destekleriyle toplumda farkındalık oluşturacak güzel bir eğitim ve bilinçlendirme çalışmasını başlattılar. Sosyal yardım hizmetlerimizin genişlemesine ve toplumun tüm kesimlerinin haberdar olmasına imkân tanıyacak bu çalışmayla öğrencilerimize sosyal yardım hizmetlerimiz üzerine teorik ve pratik bilgiler aktaracağız. Okullarımızda sosyal yardım kulüplerinin kurulmasına katkı sunuyoruz, kurulan ekiplere dahil olan öğrencilerimizi hizmet mekanlarımızda ağırlıyoruz, bizzat yerinde bilgiler aktarıyoruz, projelerimiz hakkında bilgiler paylaşıyoruz. Bizler okullarımızla birlikte çalışarak öğrencilerimizin sosyal yardım konularında bilgi sahibi olması için bu çalışmaları yaparken, iyilik elçilerinin çoğalmasına da destek sunmuş oluyoruz. İnşallah öğrencilerimizin de destekleri ve katkılarıyla bu yardımlarımızı daha fazla kesime ulaştırmak istiyoruz. Yardım organizasyonlarımızın planlamasını ve yönetimini bizzat yerinde görüp, bilgi edinen öğrencilerimizden isteğimiz; burada güveni ön plana alan çok güzel bir sistem kurduk, herkese ulaşabiliriz, okulunuzda veya yaşadığın çevrede yardıma ihtiyacı olanları ekiplerimize mutlaka bildirmenizdir. Yardıma ihtiyacı olanların iyilik elçisi olmak öğrencilerimizin elindedir. İlçemizdeki sosyal yardımları yerinde görmek ve destek sunmak amacıyla ‘Sosyal Yardım Kulübü’ faaliyetlerine hız veren Beydağı Anadolu Lisemizin müdürüne, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Başkan Çınar konuşmasının sonunda Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü uhdesinde devam eden sosyal sorumluluk projelerinin amaç ve hedefleri üzerine öğrencilere detaylı bilgiler paylaştı.

(İHA)