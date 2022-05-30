Çınar, Başakşehir Belediye Başkanını ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, memleketi Malatya’ya gelerek bazı ziyaretlerde bulunan İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu misafir ederek, Yeşilyurt’taki büyük değişim ve dönüşümü anlattı.

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Tarihi Yeşilyurt Konakları ile Müzeleri ziyaret ederek, bölgenin tarihsel kimliğini ön plana çıkartan yatırımlar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’nın sokaklarını gezip esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Mahmut Çalık & Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Butik Otel, Kahve Konağı, Yeşilyurt Mutfağı, Gastronomi Konağı, Yeşilyurt Pastanesi ve Kadın Kooperatiflerine tahsis edilen mekanları çok beğendiğini ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik etti.

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir araya gelerek sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’a hayata geçen projeler ve geleceğe dönük yatırımları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Başakşehir Belediye Başkanlığını başarıyla yürüten ve çok güzel hizmetlerde bulunan çok kıymetli hemşehrimiz Yasin Kartoğlu ile kıymetli eşini Yeşilyurt’umuzda misafir etmekten büyük bir onurduyduk. Tarihi, kültürü, gastronomisi, sanayisi ve tarımsal zenginlikleriyle farklı güzelliklere sahip Yeşilyurt’umuz için ekibimizle birlikte canla başla çalışırken, böylesine kıymetli misafirlerimizin tecrübelerinden her zaman faydalanıyoruz. Karşılıklı ziyaretlerimiz ve istişarelerimiz neticesinde hemşehrilerimize en güzel yatırımların gelmesine öncülük ediyoruz. Sayın Kartoğlu ve eşinin de yatırımlarımızı beğenmeleri bizleri mutlu etmiştir. Bizler hep birlikte el ele vererek memleketimiz için, milletimiz için hiç durmadan çalışmaya, hizmet üretmeye ve vatandaşlarımızın yaşam seviyesini artıran yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.Sayın Kartoğlu ve eşine bu nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. (Bülten)