Çilesiz’e semt pazarı

“İlklerin öncüsü olmaya devam ediyoruz”

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından 4 bin 700 metrekarelik alana yapılan Çilesiz Semt Pazarı dün açıldı. Çilesiz Semt Pazarı’nda kadın aile merkezi, nikah salonu, spor merkezi, kütüphane, 4-6 yaş gurubu için de Erdem Okulu, millet kıraathaneleri ve sosyal alanlar bulunuyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çilesiz Semt Pazarı’nı “Kadın girişimcilerin olduğu bir alan haline getirmeyi düşünüyoruz” dedi. Ayrıca Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak ilklerin öncüsü olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Yeşilyurt Çilesiz Semt Pazarı açılışına; Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkçi, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, Malatya Esnaf Dayanışma Grup Kurucusu Neriman Boyraz, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta ilk olarak konuşan Türkiye Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, “Pazarcı esnafı olarak AK Parti döneminde gerçekten kıymet bulduk. Ötekileştirilmekten ve farklı gösterilmekten bıkmıştık. Pazarcı esnafı olarak biz her zaman sokaktayız, sokakta olduğumuz içinde güneşe, rüzgara, esintiye her şeye açık bir kesimiz. Sıkıntılı şartlarda olduğumuz halde burada Malatya’mızda ilk olarak böyle bir semt pazarını bizlere kazandıran Mehmet Çınar’a esnafım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELDİR”

Malatya Esnaf Dayanışma Grup Kurucusu Neriman Boyraz da, “ Çilesiz Semt Pazarı projesi biz Malatya esnafına kazandırılmış büyük bir rızık kapısı. Özellikle, bu rızık kapısının ilk olarak biz kadın girişimcilere açılmasından dolayı başkanımıza minnettarız. Kadının elinin değdiği her yer güzeldir. Kadın güçlüdür, kadın başarılıdır, sizler bizlere destek olduğunuzda daha başarılı olacağımızı ümit ediyoruz ” ifadelerini kullandı.

“KADINLARA YÖNELİK BİRÇOK AKTİVİTENİN YAPILACAĞI BİR ALAN OLUŞTURDUK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı konuşmada semt pazarı projesinin detaylarından bahsederek, “Gelişen, değişen ve büyüyen Yeşilyurt’ta her zaman yeni alanlar kazandırmaya, yeni etkinlikler yapmaya ve ilklerin öncüsü olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da son dönemlerde özellikle gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza yapmış olduğumuz faaliyetlerle bugün biraz daha ileri giderek özellikle kadın esnaflarımıza yönelik bir merkez ve organizasyon yapalım diye düşündük. Burada kadın esnaflarımız ağırlıklı olacak, üst katı tamamen kadınlara yönelik faaliyetlere ayrılacak ve Kadın Aile Müdürlüğü de hizmet verecek. Kadınlara yönelik birçok aktivitenin yapılacağı bir alan oluşturduk” sözlerini kullandı.

112 PAZARCI ESNAFI TEZGAH AÇACAK

Çınar konuşmalarına şu sözlerle devam etti:

“Malatya’da ilk defa hem semt pazarının bir arada olduğu hem de çeşitli spor aktiviteleri, kadın aile merkezi, nikah salonu, spor merkezi, kütüphane, 4-6 yaş gurubu için Erdem Okulu gibi birçok alanı da içinde barındıran özel eğitimlerin olduğu, evlilik okulu gibi evlilik öncesi eğitimlerin de verildiği bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz. Burası 4 bin 700 metre kareden oluşuyor. Alt katında 112 tane pazarcı esnafımızın hizmet vereceği şekilde dizayn edildi. Ön tarafında da 6 tane kafeterya ve 6 tane sürekli açık olacak iş yerimiz var. Burada biz haftanın bir günü değil de birkaç günü özelliklede kadın girişimcilerimiz ve üreticilerimiz olduğu bir alan haline getirmeyi düşünüyoruz.”

“DOLAR ÜZERİNDEN TÜRKİYE’YE OYUN OYNAMAK İSTİYORLAR”

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “Sanki dünya güllük gülistanlıkta Türkiye’de bir tek sıkıntı varmış gibi dolar üzerinden oyunlar oynanmak isteniyor. İşte bu yerlerin açılması esnafımızın güçlü olduğunu göstermek bunlara en güzel cevaptır. MHP olarak hükümetimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan da ricamız, bu zorlu günlerin kısa sürede geçeceğine inanmalarını ve devletine, milletine ve vatanına bağlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın bu projeyle Malatya’ya bir farklılık getirdiğini dile getiren Malatya AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, “Semt Pazarı’nın AK Belediye olarak esnaflarımıza vermiş olduğumuz değerin bir göstergesi” dedi.

“PAZARLARIMIZ KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Malatya AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Bölgemizin gelişmesinde gerçekten ihtiyaç olan bir merkez burası. Özellikle kadınlara yönelik açılması da ayrı bir güzellik arz ediyor. Pazarlarımız bizler için çok önemli, kültürümüz için çok önemli. Malatya’mızın her yeri daha yaşanılabilir hale getiriliyor, her ihtiyaca, her kesime göre yapılan bu güzel yatırımlarda Malatya’mızın gelişimine de çok büyük katkı sağlıyor” diyerek Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekibine teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Öznur Çalık, “Özellikle kadın girişimcilerimizin burada var olmasını çok önemli görüyorum. Buraya gelen ve üretmek için ‘bende varım’ diyen dünüyle bugünüyle, yarınıyla, milletine, ülkesine, ailesine katkı da bulunan bütün kadınlara canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkçi, “Bugün bu bölgemize canlılık kazandıracak, aynı zamanda esnafımızı rahatlatacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası AK Parti Milletvekilleri Çalık, Tüfenkçi, Çakır ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Semt Pazarı’nda tezgah açan esnafların tezgahlarını gezerek, esnaflarla sohbet ettiler.