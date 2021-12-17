Cildimizi Kışa Nasıl Hazırlamalıyız?

Cilde Yapılacak Tedaviler İçin Doğru Mevsim: KIŞ

BEYZA NUR GÜL

Cilde yapılan işlemler için kış mevsiminin önemini belirten Dr.Asude Camcı en çok tercih edilen tedavileri anlatırken en önemli faktörün ise güneş kremi olduğunu ifade etti.

Çevresiyle sürekli etkileşim içinde canlı bir ekosistem olan cildimizin bakımına yaz mevsiminde dikkat ettiğimiz kadar kış aylarında da dikkat etmemiz gerekiyor. Yazın güneş ışığına, kış aylarında ise soğuk havaya maruz kalan ciltlerin göreceği işlemler ve tedaviler ise mevsimlere göre değişiyor. Kış aylarında cilde yapılması gereken işlemler ve dikkat edilmesi gereken konuları Medikal Estetik Hekimi Asude Camcı BUSABAH gazetesine anlattı.

DOĞRU MEVSİM KIŞ

Cilde yapılan işlemlerde en uygun zamanın kış mevsimi olduğunu belirten Dr. Asude Camcı, “Yazın cildimiz güneşe maruz kalıyor yani ultraviyole dediğimiz çıplak gözle görülemeyen, farklı dalga boylarındaki güneş ışınlarına maruz kalarak daha savunmasız hale geliyor. Aynı zamanda terleme sıcaklıktan dolayı su kaybetmesi gözeneklerin tıkanmasına sebep oluyor. Ultraviyole, ciltte kırışıklık ve damarlanmada artış gibi sıkıntılara da sebep olabiliyor. Bu yüzden yaz bitip kış dönemine girdiğimizde cildi daha sağlıklı hale getirebilmek için kış aylarını tercih ediyoruz.”dedi.

“HASTALAR EN ÇOK LEKE TEDAVİSİ İÇİN GELİYOR”

Yaz mevsiminden kalan en büyük problemin ise cilt lekeleri olduğunu ifade eden Camcı, kış aylarında hastaların en çok leke tedavisi için kendilerine başvurduğunu belirtirken, “Yaz aylarında da leke tedavisi için bir takım işlemler yapılabilir fakat bizim çok tercih ettiğimiz bir durum değil. Çünkü yaz aylarında yapacağımız işlemlerde bir taraftan tedavi ederken diğer taraftan ciltte yeni lekeler oluşabilir. Bu yüzden daha etkili bir sonuç için yaz dönemi bittiğinde cildi görüp nasıl bir yol haritası çizeceğimize bakıyoruz. Dolayısıyla cilt lekelerine yönelik tedaviler ve cildin nemini arttırıcı tedaviler kış aylarında yaptığımız işlemler arasında yer alıyor. Bunun dışında ciltte soyma işlemleri gibi cildin uyarılıp yeni ve sağlıklı bir cildin oluşması için yapılan daha agresif işlemleri kış dönemine bırakıyoruz. Çünkü cildi hem savunmasız bırakıp aynı zamanda ultraviyoleye maruz kalmasını istemiyoruz. Yaz döneminde daha soft daha yumuşak işlemler yapılırken kışın biraz daha cilt altını uyarıcı işlemler yapıyoruz.” Değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Asude Camcı cilde uygulanması için kış aylarının tercih edildiği işlemler arasında yer alan peeling ve akne tedavisi için ise,” Kışın daha soğuk, kuru ve rüzgârlı havalara maruz kaldığımız için ciltte daha fazla kuruluk ve nem kaybı görüyoruz. Dolayısıyla cildin nemini arttırıcı tedaviler uyguluyoruz. Yaz dönemi akne tedavisi ve peeling gibi işlemleri kullanıyoruz fakat bunları yazın tercih etmemeye çalışıyoruz. Tıkanmış gözenekleri cilt altındaki yağ bezelerini çözebilmek için hafif soyucu işlemleri de kış dönemine bırakıyoruz. Aslında cilt yenileme işlemlerini de kış dönemine bırakıyoruz.” İfadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ FAKTÖR GÜNEŞ KREMİ

Dr.Camcı, yaz aylarında cildi zararlı ışınlarından korumak için kullandığımız güneş kremini kış aylarında da aynı titizlikle ihmal etmememiz gerektiğini belirtti.

“Ciltteki yaşlanma ve kırışıkların en büyük sebebi ultraviyolenin zararlı olan ışınlarıdır. Bizler sadece yaz aylarında değil kış aylarında da güneş kremi kullanmalıyız. Sadece güneş olduğunda güneş kremini kullanmak doğru değil. Kapalı ortamda bulunduğumuz da bile spot lambalarından bilgisayar, televizyon ve telefon ekranlarından da yansıyan ışıklar var. Kendimizi bu ışıklardan da korumamız gerekiyor. Bu sebeple yaz-kış güneş koruyucu kremimizi kullanmayı ihmal etmemeliyiz. Güneş kremi sadece leke oluşumu önlemek için değil cilt kanseri, güneşe karşı hassasiyet gibi çok görülen hastalıklarında oluşmasını engellemek için önemli bir faktör. “