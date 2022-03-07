DOLAR

14,3108$% 0.65

EURO

15,5911% 0

STERLİN

18,9060£% 0.07

GRAM ALTIN

918,21%2,13

ÇEYREK ALTIN

1.491,00%3,79

BİTCOİN

543494฿%-2.56084

Öğle Vakti a 12:44
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Çikolata kavanozuna uyuşturucu sakladı

Çikolata kavanozuna uyuşturucu sakladı

çikolata kavanozuna uyuşturucu sakladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Isparta otogarında bir yolcunun çikolata kavanozuna sakladığı uyuşturucu madde polis tarafından yakalandı.

Olay, Isparta otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin otogarda bir yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda A.G isimli şahsa ait olduğu anlaşılan çikolata kavanozunun içinde 174.8 gram uyarıcı narkotik madde ve 3 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere polis tarafından el konulurken A.G isimli kişi gözaltına alınarak hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’’ Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.