CİHAT HOCANIN ELİNE SAĞLIK

Sakaryaspor maçı sonrasında Cihat Aslan’ın istifa edeceği haberleri yayıldı. Bu haber ne yönetim tarafından yalanlandı ne de doğrulandı…

Peki teknik Direktör Cihat Arslan’ın takımdan ayrılması Yeni Malatyaspor’da neyi değiştirir?

Sezon başından buyana Yeni Malatyaspor’da yaşanan sıkıntıları tüm Malatya biliyor. Bunları hatırlatmaya gerek yok.

Mevcut yönetim gelmeden önce Yeni Malatyaspor’da bitmek bilmeyen kongre sürecini kısaca o dönem neler yaşandığını tüm Malatya biliyor.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor ‘un formasını giyen çok önemli futbolcular maddi ve manevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı.

Sezonun başlamasına az bir süre kala transfer yasağı, maddi imkansızlar ön plana çıkmış futbolcular kamp dönemini geçirmemiş ve futbolcular sezona iyi başlayamadı.

Takımda bunlar olunca sıkıntılar devam edince başarı gelmemiş.

Şimdi bu süreç içinde bunlar yaşanırken, bunların tek sorumlusu Cihat Aslan mı?

Sezon başından beri sürekli eleştiriler, sorunlar elbette olacak. Takımı ve teknik heyeti, yönetimi acımasızca eleştirmek ve yerden yere vurmak kolay, ben burada kimseyi savunmuyorum. Meşhur bir ata sözü var; “Yiğidi öldür hakkını yeme”

Eski yönetimden hesap soramayanlar, bu yönetimden hesap sormasın. Bu adil olmaz bence…

Şimdi Cihat hocanın takımdan ayrılması her şeyi çözer mi? Bekleyip göreceğiz.

İnşallah gelen teknik adam başarılı olur mevcut futbolcularla…

Cihat Aslan ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum.

GELELİM SAKARYASPOR MAÇINA…

Peş peşe iki zorlu maçlara çıkan Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor deplasmanında 10 kişi tamamladığı maçta rakibine 3-1 kaybetti.

Futbolun doğasında kazanmak ve kaybetmek var. Sakarya’da kaybeden 1-0 önde olmasına rağmen penaltı kaçıran ekibimiz karşılaşma sonunda evine eli boş döndü.

İki takım için zor bir maçtı. Ev sahibi Sakaryaspor saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak, maçı kazandı.

İki takımında çok pozisyonları var.

Futbol yorumcuları, ama maçın kırılma anının kırmızı kart olduğunu ve ikinci yarı 10 kişiyle oynayan buna rağmen genel anlamda oyunun hakimi Sakaryaspor olduğunu söylediler. Maçtan sonra yazarlar, futbol eleştirmenleri bu karşılaşmayı değerlendirdi hepsinin ayrı ayrı yorumları oldu.

Bu hafta Yeni Malatyaspor ligin son sıralarında yer alan, transfer tahtası kapalı olan doğunun güzide takımlarından Erzurumspor’u ağırlayacak..

Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Erzurumspor, Malatya’ya yara sarmaya gelecek.

Pazar günü evimizde oynayacağımız Erzurumspor maçında takımımıza başarılar diliyorum.