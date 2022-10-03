CİHAT HOCA İSTİFA ET

“Bu takımdan bir şey olmaz bu takımdan elinizi eteğinizi çekin” demek çözüm değil…

Görüntü dalgalı da olsa bir iki galibiyet ile belki bu takım ayağa kaldırıp yaralarını saracak…

Cumartesi oynanan Sakarya maçında gol atana kadar takım çok iyiydi.

Öyle ki penaltı kaçırıp dakikalar içinde mükemmel bir gol bulup öne geçen bizim takım…

Ama her ne hikmetse tam oh çekelim derken yapılan bariz hatalar ile mağlup oluyoruz.

Rahman Buğra bu şekilde sinirlerine hakim olamayacak ve takım her defasında yalnız bırakacak ise tesislerde güvenlik işlerine baksa daha iyi…

Evet hakem çok kötü bir maç yönetti. Bunda hem fikiriz ama karşımızda ilk yarım saat sahada gezen bir rakip vardı.

Ben hakem olsaydım ilk sarı kart da elime vuran Buğra’yı kırmızı kart ile ihraç ederdim.

Neyse daha önce de söyledim, bu takım bu ligde kalmaya kalır ama bu şekilde değil…

Cihat hocanın artık bırakması gerektiğini düşünüyorum. Bu takımı yeni bir teknik heyet ayağa kaldırır.

Bu sefer Malatyalı olsun bir alt lige düşse dahi Malatyalı teknik heyet düşürsün.

Bu şartlarda kimse destek olmaz.

Başkan Yaman destek çağrısında bulundu. Hatta bir iki ay içinde büyük sıkıntıların kapıda olduğunu ifade etti.

Başkanın haklı olduğu taraflar var. Ancak başarı olmadan destek bulmak çok zor.

Umarım önümüzdeki müsabakalarda galibiyetler alıp üst sıralara çıkarız.

KİM DAHA İYİ OYNADI?

Ogün günün adamıydı mükemmel bir asist yaparak önemli bir iş başardı.

Jospin harika bir gol atsa da isteksizliği sahada sırıttı.

Aly Malle de ayakta kalan oyuncular arasındaydı.

HAKEM VASAT BİR MAÇ YÖNETTİ

Can Cengiz hocanın lehimize verdiği tek doğru karar penaltıydı. Onun dışında maçın tamamında taktir hakkını ev sahibi lehine kullandı.

TARAFTARIN DESTEĞİ MUHTEŞEMDİ

Marmara Derebeyleri taraftarlarını tribün liderini kutluyorum. Takım ligin dibinde de olsa her yerde onlar var. Cumartesi günü tribündeki desteklerinden dolayı kutluyorum.