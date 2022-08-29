Cihat Arslan’ın koltuğu tehlikede!

Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Cihat Arslan’ın koltuğu sallanıyor. Sarı kırmızılı ekiple şuana kadar 14 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 yenilgi alan tecrübeli teknik adamla yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

FIFA tarafından Haziran 2024’e kadar transfer yasağı cezası alan Yeni Malatyaspor’u ilerleyen dönemlerde zor günler bekliyor. Dövize kurunun yükselmesiyle borcu her geçen gün artan sarı kırmızılı kulübün Süper Lig’den düşmesinin ardından yeniden ayağa kaldırılması için ilk yıl tüm planlar TFF 1. Lig’de kalıcı olmak üzerine kuruldu. Ancak transfer yasağı yüzünden kadrosuna takviye yapamayan Malatya ekibi sözleşmeleri sona eren bazı oyuncularla sözleşme yenileyerek altyapıdan gelen gençlerle başladığı sezona iyi bir giriş yapamadı. Ligin ilk üç haftasında oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılılar 1 puanla ligin dibine yerleşti.

Ligin 4. haftasında 3 Eylül Cumartesi akşamı sahasında Rizespor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da kötü gidişat engellenemezken sarı kırmızılı taraftarlarda gergin bir bekleyiş var. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru takımın başına getirilen teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde şu ana kadar 11’i Süper Lig olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıkan sarı kırmızılılar bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Cihat Arslan, ilk ve tek galibiyetini geçen sezon göreve başladığı Adana Demirspor maçında 1-0’lık skorla alırken Arslan yönetimindeki Yeni Malatyaspor, 14 karşılaşmada attığı 9 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

CİHAT HOCA İÇİN KADER MAÇI

Biriken alacakları yüzünden sözleşmelerini fesih ederek takımdan ayrılan oyuncuların yerini gençlerle doldurarak dağılma sürecinde takımı ayakta tutan Cihat Arslan’ın bu hareketi takdir edilse de tecrübeli teknik adam tabelada istediği sonucu bir türlü alamadı. Arslan’ın talebeleri 1. ligde oynadıkları Adanaspor ve gol düellosuna dönen Eyüpsspor maçlarında cesur oyun sergilese de 3 puanla ayrılmayı başaramadı. Bodrumspor, Adanaspor ve Eyüpsspor maçlarında duran toplardan kalesine atılan gollere engel olamayan sarı kırmızılıların pozisyon alma ve adam paylaşımı sorununu çözemediği gözlemlendi. Yeni Malatyaspor karnesi zayıflarla dolu olan teknik direktör Cihat Arslan’ın Eyüpspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası koltuğunun tehlikeye girdiği konuşulurken, hafta sonu Rizespor ile oynanacak maçta alınacak skorun Arslan için “tamam ya da devam” niteliği olacağı ifade ediliyor.

Arslan, ligin 2.haftasında Adanaspor karşısında alınan 1 puan sonrası yaptığı açıklamda “Bu takım 3-4 maç arka arkaya kazandığında kimse şaşırmasın. Öyle inancım var bu takıma” ifadelerini kullanarak kritik Eyüp maçı öncesi talebelerine güvendiğini söylemişti.