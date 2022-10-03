Cihat Arslan’ın açıklamasına taraftardan tepki!

Teknik direktör Cihat Arslan’ın, Sakaryaspor yenilgisinin ardından rakip takım camiasını öven “Geçmişi büyük olanların her zaman geleceği de büyük olur” cümlesi taraftarın tepkisine neden oldu.

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Arslan, “Şanssızlıklar, kırılma noktaları bize yardımcı olmuyor. İşin gerçeği de bu. Birden sonra ikiyi yapsak belki maçı koparacaktık. Maçın ilk yarısında sonlarına doğru hiç yenmemesi gereken goller yedik. Tabi bu karşı takımı avantajlı içeriye soktu. Bizim de hücum hattında çok fazla alternatifimiz yoktu, stoperi, santrafor yapmak zorunda kaldık. Sonra kaptanda atılınca maçın hikayesi bitmişti. Maçı bu kadar özetleyebilirim. Tabii ki dik durmak lazım, ayakta kalmak lazım. Çünkü çok zorlu şartlarda mücadele ettik. Takım mücadelesine devam eder futbol bu, bir gün yenersin, bir gün yenilirsin ama 3-1 iken bile penaltı kaçtı Sakarya’nın, biz 3-2’yi kovaladık, 10 kişiyle hücum yapabildik. Bundan sonra başarılar diliyorum, daha güzel günler de görürsünüz inşallah. Çünkü geçmişi büyük olanların her zaman geleceği de büyük olur” diye konuştu.

Bu açıklama sonrası sosyal medyada paylaşılan birçok gönderide sarı kırmızılı taraftarlar Cihat Arslan’ın istifa etmesini istedi. Yeni Malatyaspor’da göreve geldiği günden buyana her başarısız sonucun ardından bahanelerin arkasına sığındığını ifade eden taraftarlar Arslan’ın rakip takımı öven cümleler kurarak hedef saptırdığını paylaştı.