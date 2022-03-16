Cihat Arslan’dan oyuncularına ciddiyet vurgusu!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kasımpaşa maçında rakipten daha çok koşmaları gerektiğini söyledi. Ligde son sırada olmalarına rağmen antrenmanlarda ciddiyeti elden bırakmayacaklarını aktaran Arslan, “Türkiye’nin en çok sprint atan, en çok koşan ekibiyle oynayacağız. Antrenmanda oyuncuları uyardım. Eğer koşmazsanız iş kolay olmayacak. Kimse bize maçı hediye etmeyecek. Biz kendimiz çabalamalıyız” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılılar, Süper Lig’in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa’yı konuk edeceği kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarına devam eden Malatya temsilcisinde hafif sakatlığı bulunan Mounir salonda çalışırken, diğer tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. Antrenman öncesinde oyuncularıyla bir süre toplantı gerçekleştiren teknik direktör Cihat Arslan, özellikle genç futbolcuları ciddiyetsiz hareketlerinden dolayı uyardı.

Antrenman başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Cihat Arslan, Altay karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Buğra’nın yokluğunu hissettiklerini kaydeden Arslan, “Geçen maçın en çok koşan oyuncusu Buğra’sız oynadık. Adana Demirspor karşısında 13,5 kilometreleri yakalamıştı. Yerli yabancı kuralından dolayı Altay karşısında orta sahada en büyük eksiğimiz o oldu. Türkiye Süper Ligi’nin en çok koşan ekibiyle oynayacağız. Benim hocalık dönemimde Kasımpaşa 125 kilometre koşarak Türkiye rekoru bizde. Türkiye’nin en çok sprint atan, en çok koşan ekibiyle oynayacağız. Antrenmanda oyuncuları uyardım. Eğer koşmazsanız iş kolay olmayacak. Biz antrenman ciddiyetine devam edeceğiz. Kimse bize maçı hediye etmeyecek. Biz kendimiz çabalamalıyız” ifadelerini kullandı.

“ANTRENMANDAN TAVİZ VERMİYORUZ”

Altay maçında alınan mağlubiyeti hakem kararlarına bağlamanın yanlış olacağını aktaran Cihat Arslan, “Biz haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz ama futbolu sadece bununla açıklayamayız. Biz sadece hakeme bağlarsak yanlış yaparız. Biz teknik direktörler olarak takımın ne yapıp ne yapamadığına da bakarız. Bazı oyuncular çıtanın çok altında kaldı. Hani hep maddi şeyler gündeme geliyor ama tabi buna saygı duyuyorum. Ama saha da en az koşan takım biziz. Fiziksel özellik Altay maçında 117 ile 107 kilometre. Aradaki 10 kilometre maçın skorunu belirledi. En kötüsü sakatlanan oyuncular. Futbolcu protesto eder ama idmanda protesto olmaz. Zaten 30 saniye oynamayarak protesto edildi. Ama antrenman sizi maça yansıtacak ve geleceğinizi şekillendirecek. Biz antrenman tavizimizi vermiyoruz. Kimler çıkarsa onlarla mücadele ediyoruz. Ama Altay maçında yapılan haksızlıktan sonra takımın gardı düştü” dedi.

Kasımpaşa maçında kazanmak için sahada olacaklarını sözlerine ekleyen Arslan, “Ciddiyetle savaşacağız. Hani sanatçı diyor ya; ‘Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadık. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca. Ya sevmeye geç kaldık’ bizim problemimiz bu. Biraz hamlede geç kaldık. Altay maçını yenseydik, bu takım atlamayı yapabilirdi. Yarış içerisinde sonuna kadar mücadele etmemiz lazım. Kasımpaşa’yı yenersek hala yarışın içindeyiz. Takımdaki moralsizliğin kaynağı şu an ‘Altay’a kaybettik her şey bitti’ düşüncesi. Futbolda hiçbir şey bitmiyor. Biliyorsunuz iki sene önce düşme kaldırıldı. Hayat devam ettiği sürece bizim mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.